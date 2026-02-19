Їх ніколи не бачили тут раніше: вперше в історії акулу помітили у водах Антарктиди (відео)

Раніше вважалося, що акули не мешкають у холодних водах навколо крижаного континенту, проте тепер усе змінилося — поблизу Антарктиди вперше в історії помітили хижака.

Багато експертів раніше вважали, що в крижаних водах Антарктиди не живуть акули. Однак минулого року все змінилося, коли "спляча" акула ненадовго опинилася в центрі уваги відеокамери, пише Science Alert.

За словами дослідника Алана Джеймісона, незграбна, схожа на бочку, акула ледаче пливла безплідним морським дном на надто великій глибині, щоб сонячні промені могли її освітити. Це стало несподіваним видовищем.

Учені зазначають, що акула в Антарктиді була великою — її довжина оцінюється в 3-4 метри. За словами Джеймісона, вони з колегами вирушили в Антарктиду, не очікуючи побачити акул, тому що раніше вважалося, що в цих водах хижаки не живуть.

Камера, встановлена в Центрі глибоководних досліджень Міндеру-Університету Західної Австралії, що вивчає життя в найглибших частинах світового океану, була біля Південних Шетландських островів, недалеко від Антарктичного півострова. Простими словами, камери були встановлені в межах кордонів Антарктичного океану, також відомого як Південний океан, який визначається як область нижче 60 градусів південної широти.

Акула була зафіксована на глибині 490 метрів, де температура води становила близько нуля градусів Цельсія. На кадрах також видно, як скат нерухомо лежить на морському дні — втім, це не стало несподіванкою для команди. Попередні дослідження вже показали, що ареал хвостоколів простягається далеко на південь. Однак акула — інша річ: за словами Джеймічона, їм із колегами не вдалося знайти жодних записів про інші види акул, виявлених в Антарктичному океані.

Дослідники вважають, що зміна клімату і потепління океанів потенційно можуть змушувати акул переміщатися в холодніші води Південної півкулі. Однак даних про зміни ареалу поблизу Антарктиди через віддаленість регіону недостатньо. Деякі вчені вважають, що сплячі акули насправді могли вже довгий час перебувати в Антарктиді, але залишалися непоміченими.

Джеймісон зазначає, що популяція сплячих акул в Антарктичному океані, ймовірно, була нечисленною і важкодоступною для виявлення людиною. Однак тепер у вчених є шанси вивчити хижаків.

