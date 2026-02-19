Уперше в історії лід Антарктиди пробурили до самої основи: що приховано під крижаним щитом

У новому дослідженні вченим вдалося пробурити антарктичний лід до самої основи, а потім вони витягли рекордний зразок осадових порід довжиною 228 метрів.

Дослідники щойно отримали перший в історії зразок керна довжиною 228 метрів з мулистої корінної породи під масивними крижаними щитами Західної Антарктиди. Усередині цього унікального зразка було виявлено скам'янілості морських організмів, що належать до того часу, коли область була відкритим, вільним від льоду океаном, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Науковці зазначають, що отримання цього зразка не було простим. Дослідники почали з того, що проїхали близько 700 кілометрів від найближчих антарктичних станцій до місця буріння на крижаному хребті Крарі, на краю Західно-Антарктичного крижаного щита.

Відео дня

Команда використовувала бурову установку з гарячою водою, що дозволило їм пробурити 523 метри вглиб, поки вони не досягли корінної породи. Працюючи позмінно, команда пробурила ще 228 метрів углиб землі і витягла рекордний зразок осадового керна, що складається з шарів мулу і породи.

За словами співкерівника проєкту, професора геології Бінгемтонського університету Моллі Паттерсон, наскільки їм із колегами відомо, раніше витягнуті керни під крижаним щитом мали довжину не більше 10 метрів. Простими словами, вченим вдалося пробратися на 200 метрів глибше, ніж вдавалося будь-кому раніше.

Це досягнення стало частиною SWAIS2C, міжнародного проєкту, метою якого є отримання геологічних даних з осадових порід глибоко під шельфовим льодовиком Росса. Вчені сподіваються, це дасть їм змогу визначити, наскільки розтанув Західно-Антарктичний крижаний щит у недавньому минулому. Команда зазначає, що новий зразок керна є частиною цієї головоломки і може надати прямі докази того, як край крижаного щита реагував у більш ранні теплі періоди.

За словами іншого співкерівника проєкту Хува Хоргана, нові дані також дають змогу отримати критично важливу інформацію про те, як крижаний щит Антарктиди і шельфові льодовики в майбутньому відреагують на підвищення температури повітря на 2 °C, як порівняти з доіндустріальним рівнем.

Вчені виявили, що рекордний зразок містив фрагменти черепашкових тварин і скам'янілості морських орагнізмів, що може здатися вельми незвичним, оскільки місце буріння розташоване далеко від сучасного Південного океану. Однак дослідники пояснюють, що ці істоти належать до більш теплих періодів, коли регіон був частково або повністю вільний від льоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найсильніша гравітаційна діра Землі прихована під Антарктидою: вона породила крижані щити.

Раніше Фокус писав про те, що вперше в історії акулу помітили у водах Антарктиди.