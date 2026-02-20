Світ зміниться, а пінгвіни вимруть: яке майбутнє чекає на планету, коли Антарктида потеплішає

У новому дослідженні вчені представили найкращий і найгірший сценарії потепління крижаного континенту — прогнози тривожні.

Кліматична криза призводить до швидкого потепління Антарктиди, що, як відомо, може мати катастрофічні наслідки для всієї земної кулі. Тепер у новому дослідженні вчені змоделювали найкращий і найгірший сценарій зміни антарктичного клімату. Результати демонструють наскільки високі ставки, а також те, якої катастрофи ми все ще можемо уникнути, пише PHYS.org.

За словами провідного автора дослідження, професора Бетана Девіса з Ньюкаслського університету, Антарктичний півострів — особливе місце, але його майбутнє безпосередньо залежить від вибору, який люди роблять сьогодні.

В умовах низького рівня викидів ми можемо уникнути найбільш важливих і згубних наслідків. Однак за більш високого рівня викидів люди ризикують втратити весь морський лід, шельфові льодовики, льодовики, а також знакові види, наприклад, пінгвінів.

Попри те, що Антарктида розташована далеко від інших континентів, зміни в регіоні вплинуть і на решту світу. Вчені зазначають, що ці зміни вплинуть на зміну рівня моря, океанічні та атмосферні зв'язки, а також зміни циркуляції. Простими словами, зміни в Антарктиді зовсім не обмежаться крижаним континентом.

У новому дослідженні вчені зосередили увагу на Антарктичному півострові, який, з одного боку, дуже добре вивчений, а з іншого — вразливий для антропогенних змін.

У своїй роботі вчені розглянули кілька сценаріїв, що оцінюють майбутні викиди, для моделювання наслідків для Антарктичного півострова:

низькі викиди — температура підвищиться на 1,8°C, як порівняти з доіндустріальним рівнем, до кінця століття;

середньо-високі — на 3,6°C;

дуже високі викиди — на 4,4°C.

Команда розглянула вісім різних аспектів довкілля півострова, яких торкнулася зміна клімату:

морські та наземні екосистеми;

наземний і морський лід;

шельфові льодовики;

Південний океан;

земна атмосфера;

екстремальні явища, наприклад, хвилі спеки.

Результати показують, що в сценаріях з більш високими викидами температура в Південному океані підвищуватиметься швидше. Тепліші океанічні води руйнуватимуть лід швидше, причому як на суші, так і в морі. Що вища температура, то більша ймовірність обвалення шельфових льодовиків, що призведе до підвищення рівня моря. У сценарії з найвищими викидами площа морського льоду може скоротитися на 20%, що призведе до загибелі видів, які залежать від нього, таких як криль — важлива здобич для китів і пінгвінів, а також посилить потепління океану в усьому світі. Сильніше потепління океану також створить навантаження на екосистеми, що посприяє більш екстремальним погодним явищам.

Автори зазначають, що складно передбачити, якими будуть наслідки потепління для тварин, однак очікується, що за дуже високих сценаріїв викидів багато видів перемістяться на південь, щоб уникнути підвищення температури. Теплокровні хижаки можуть впоратися зі змінами температури, але якщо їхня здобич не зможе, вони помруть від голоду.

У сценарії з більш низьким рівнем викидів нинішні тенденції до скорочення льодового покриву та екстремальних явищ збережуться, вони будуть набагато менш вираженими, ніж за більш високого сценарію. Зимовий морський лід буде лише трохи меншим, ніж сьогодні, а внесок півострова в підвищення рівня моря буде обмежений кількома міліметрами. Більшість льодовиків, а також вразливих видів також збережуться.

