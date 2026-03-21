Українські полярники встановили унікальний рекорд: взяли всі перші місця у топконкурсі (фото)
Працівники української станції "Академік Вернадський" здобули усі призові місця на конкурсі наукових зображень для Вікіпедії. Унікальний рекорд підкорився науковцям вперше завдяки серії фотографій фауни "Білого континенту".
Сам конкурс тривав в Україні з 20 листопада до 20 грудня 2025 року, а його мета полягала в тому, аби зібрати зображення, які документують світ науки для ілюстрування статей у Вікіпедії. Про це йдеться в повідомленні працівників станції "Академік Вернадський" у Facebook.
У номінації "Люди в науці" перше місце посіла геофізикиня Анна Соіна. Це — два фото геофізика 29-ї Української антарктичної експедиції Олександра Богомаза, який фарбує щогли пасивного іонозонда на станції "Академік Вернадський".
"Так, вчені в Антарктиці займаються не лише науковою роботою, а й забезпечують належний стан інфраструктури:) До слова — висота такої щогли становить 12 метрів", — відзначають науковці.
Також перше місце у номінації "Живі організми" посіли геофізики Анна Соіна та Олександр Богомаз за цикл "Птахи Антарктики". Серед світлин, що перемогли у конкурсі, були світлина південнополярного поморника в районі станції "Академік Вернадський" та гігантського буревісника, який відпочиває на прибережних скелях о. Галіндез наприкінці антарктичного літа. Робота пана Богомаза показує південнополярного поморника з пташеням та малюка сивки білої в гнізді на о. Галіндез.
У номінації "Нефотографічні зображення" перше місце посіла біологиня Зоя Швидка. Науковиця зробила відео, на якому тюлень-крилеїд повзе по кризі. Опублікований запис швидко став вірусним і здобув світову популярність
Ще одне призове місце у номінації "Загальна категорія" знову виграла пані Анна Соіна. Вона здобула третє місце за зображення пінгвінів у Антарктиці.
"Вітаємо наших переможців і нагадуємо, що торік призові місця посіли одразу п'ять фото українських полярників та полярниць. Конкурс 2025 року є міжнародним, тож кращі зображення українського етапу також позмагаються на світовому рівні", — резюмують представники українського Арктичного центру.
Раніше Фокус розповідав про майбутнє планети після танення Антарктиди. У новому дослідженні вчені представили найкращий і найгірший сценарії потепління крижаного континенту — прогнози тривожні.
Згодом стало відомо, як горбатий кит здивував українських полярників. Вони помітили стрибки ссавця води, коли тварина переверталася навколо своєї осі у повітрі.