Верблюды избегают этого места: в песках Сахары найдены сотни человеческих скелетов (фото)

На доисторическом кладбище в пустыне Сахара исследователи обнаружили 200 скелетов — некоторым из них более 10 000 лет.

В глубине пустыни Сахара, в окружении песка, уже тысячи лет покоятся сотни древних человеческих скелетов. Кем были эти люди и как их останки оказались погребенными под песком? Археологи отправились на это место и нашли ответы на эти вопросы, пишет Фокус.

Расположенная в нигерской пустыне Тенере, которую часто описывают как "пустыню в пустыне", окружающая местность отличается суровым ландшафтом. Легенды называют этот регион местом, куда боятся заходить верблюды, и, по словам ученых, эта репутация вполне заслужена. Помимо ослепляющих песчаных бурь и испепеляющей жары в 49°C, территория обширна, бесплодна и в основном лишена дорог. Угроза со стороны пустынных бандитов и повстанцев также означает, что современных посетителей должны сопровождать солдаты с автоматами.

И все же, несмотря на опасности, исследователей привлекает нигерийская пустыня Тенере с 1950-х годов, поскольку он расположен над одним из самых богатых месторождений динозавров в Африке.

26 лет назад группа ученых под руководством палеонтолога Пола Серено из Чикагского университета отправилась в дюны, чтобы повторно исследовать регион. На этот раз внимание исследователей привлекли останки людей, а также осколки керамики, бусы, наконечники стрел и другие каменные артефакты.

Позже это место получило название Гоберо. Дальнейшие раскопки показали, что это было кладбище, содержащее около 200 человеческих скелетов, а также тысячи артефактов. Некоторые из самых древних останков датируются примерно 8000 годом до нашей эры, а само кладбище, как считается, использовалось в течение тысячелетий.

Скелет высокого взрослого мужчины, похороненного около 7500 года до н.э. в Гоберо Фото: PLOS ONE

Наличие кладбища в одной из самых труднодоступных частей Сахары кажется крайне необычным в 21 веке. Однако такое расположение становится более понятным, если учесть, что оно было основано в эпоху "Зеленой Сахары", когда муссоны превратили пустыню в пышный ландшафт с озерами, болотами и крокодилами.

Известно, что Сахара находится под влиянием циклической трансформации, меняющей климат от засушливого к влажному примерно каждые 21 000 лет. Считается, что в последний раз Сахара представляла собой зеленый лес в период между 15 000 и 5 000 лет назад, как раз в то время, когда возник Гоберо.

В течение некоторого времени Гоберо располагался рядом с огромным пресноводным озером, обеспечивая людей водой и рыбой. Однако климат Сахары менялся — в результате около 7 700 года до нашей эры регион заняли охотники-рыболовы, основавшие старейшее известное кладбище Сахары, однако в период между 6 200 и 5 200 годами до нашей эры они были изгнаны тысячелетней засухой. Когда дожди наконец вернулись, их место заняла другая группа, которая добавила в свой разнообразный рацион скотоводство. Однако и их время было прервано, когда около 5000 лет назад Сахару охватила засуха.

Исследователи обнаружили, что эти две культуры обладали поразительными различиями: первые были крепкими и мощными, в то время как вторые — заметно стройными. И все же, невероятным образом они выбрали одну и ту же землю для захоронения умерших.

При написании использовались материалы PLOS ONE, IFLScience.