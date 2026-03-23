1000 дней под водой: самая длинная подводная съемка в мире раскрывает тайну исчезающего вида (видео)

Самая длинная в мире подводная таймлапс-съемка запечатлела циклы обесцвечивания и восстановления кораллов, длившиеся более 1000 дней. Кадры также запечатлели рост исчезающего вида кораллов.

Подводный мир сегодня переживает невероятный период: появился новый претендент на звание самого большого коралла в мире — гигантский коралл обнаружили на Марианских островах; а в новом исследовании самая длинная подводная съемка в мире преодолела отметку в 1000 дней, пишет Фокус.

Известно, что камера для таймлапса была установлена экспертами компании Coral Morphologic в порту Майами для мониторинга состояния и роста кораллов. Проект начался 1 мая 2023 года, а камера в конце концов стала обладательницей самой длинной в мире подводной таймлапс-съемки и преодолела отметку в 1000 дней 28 января 2026 года.

Отметим, что компания Coral Morphologic была основана в 2007 году морским биологом Колином Фордом и музыкантом Дж. Д. Маккеем в Майами. Изначально проект был задуман как способ объединить любовь к морскому миру с искусством и вдохновить широкую публику на восстановление рифа Майами. Однако со временем проект изменился и развился, приобретя множество аспектов, включая прямую трансляцию с кораллами.

По словам исследователей, камера для покадровой съемки запечатлела эпизод беспрецедентного события обесцвечивания кораллов в 2023 году, а также многочисленные случаи обесцвечивания и восстановления различных видов за время съемки. Однако команду особенно заинтересовал рост оленьего коралла — вида, обитающего в этом районе. Покадровая съемка показала, что этот конкретный коралл не только пострадал от обесцвечивания, однако фактически также невероятно быстро вырос — сегодня он может представлять собой один из самых густых участков этого вида в штате Флорида.

Ученым также удалось установить буй для мониторинга температуры океана в районе самой длинной таймлапс-съемки. По словам авторов исследования, в конце лета они зафиксировали температуру в 32,6°C, а минимальная летняя температура составила 15,5°C. Команда отмечает, что данные демонстрируют огромный диапазон температурной толерантности для критически важных видов кораллов. Простыми словами, результаты указывают на то, в насколько плачевной ситуации оказались кораллы — им приходится адаптироваться не только к экстремальной жар, но также и к экстремальному холоду.

При написании использовались материалы Coral Morphologic, IFLScience.