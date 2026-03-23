1000 днів під водою: найдовша підводна зйомка у світі розкриває таємницю зникаючого виду (відео)

Найдовша у світі підводна таймлапс-зйомка закарбувала цикли знебарвлення і відновлення коралів, що тривали понад 1000 днів. Кадри також зафіксували зростання зникаючого виду коралів.

Підводний світ сьогодні переживає неймовірний період: з'явився новий претендент на звання найбільшого корала у світі — гігантський корал виявили на Маріанських островах; а в новому дослідженні найдовша підводна зйомка у світі подолала позначку в 1000 днів, пише Фокус.

Відомо, що камеру для таймлапсу встановили експерти компанії Coral Morphologic у порту Маямі для моніторингу стану та росту коралів. Проєкт розпочався 1 травня 2023 року, а камера врешті-решт стала володаркою найдовшої у світі підводної таймлапс-зйомки і подолала позначку в 1000 днів 28 січня 2026 року.

Зазначимо, що компанія Coral Morphologic була заснована 2007 року морським біологом Коліном Фордом і музикантом Дж. Д. Маккеєм у Маямі. Спочатку проєкт був задуманий як спосіб об'єднати любов до морського світу з мистецтвом і надихнути широку публіку на відновлення рифу Маямі. Однак з часом проєкт змінився і розвинувся, набувши безлічі аспектів, включно з прямою трансляцією з коралами.

За словами дослідників, камера для покадрової зйомки зафіксувала епізод безпрецедентної події знебарвлення коралів у 2023 році, а також численні випадки знебарвлення і відновлення різних видів за час зйомки. Однак команду особливо зацікавило зростання оленячого корала — виду, що мешкає в цьому районі. Покадрова зйомка засвідчила, що цей конкретний корал не лише постраждав від знебарвлення, проте фактично також неймовірно швидко виріс — сьогодні він може являти собою одну з найгустіших ділянок цього виду в штаті Флорида.

Вченим також вдалося встановити буй для моніторингу температури океану в районі найдовшої таймлапс-зйомки. За словами авторів дослідження, наприкінці літа вони зафіксували температуру в 32,6°C, а мінімальна літня температура становила 15,5°C. Команда зазначає, що дані демонструють величезний діапазон температурної толерантності для критично важливих видів коралів. Простими словами, результати вказують на те, у якій жалюгідній ситуації опинилися корали — їм доводиться адаптуватися не тільки до екстремальної спеки, а й до екстремального холоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.

Раніше Фокус писав про найбільший і найглибоководніший кораловий риф у світі: жоден промінь сонця не досягає його.

Під час написання використовували матеріали Coral Morphologic, IFLScience.