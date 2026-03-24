Искали доказательства почти 200 лет: морских гигантов впервые засняли, бьющимися головами (видео)

Новое видео исследователей доказывает, что поведение кашалотов в классическом рассказе Германа Мелвилла «Моби Дик» было описано невероятно точно — морские гиганты действительно атакуют друг друга головами.

Команда из Университета Сент-Эндрюс впервые в истории получила видеозапись, на которой видно, что кашалоты на самом деле намеренно бьют друг друга головой. Ранее такое поведение было лишь описано в рассказах мореплавателей 19 века, а также в классическом рассказе Германа Мелвилла "Моби Дик" 1851 года, однако ученым не удавалось наблюдать его воочию, пишет Фокус.

По словам ведущего автора исследования, доктора Алека Берслема, они с коллегами использовали беспилотные технологии — в результате им удалось запечатлеть китов на Азорских и Балеарских островах в момент, когда они намеренно били друг друга головой. Функция такого поведения все еще остается неясной, хотя исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения помогут разгадать эту тайну. Команда также обратилась к гражданским ученым с просьбой предоставить подобные видео, если они имеются в архиве.

Отметим, идея о том, что кашалоты используют свои головы для толкания и ударов по предметам, обсуждалась моряками еще со времен китобойного промысла на открытых лодках в 19 века.

Самым известным примером текста, где описано такое поведение кашалота, является "Эссекс", корабль, который якобы был потоплен двумя лобовыми ударами крупного кашалота у берегов Галапагосских островов в 1820 году. Корабль также послужил вдохновением для написания рассказа Германа Мелвилла "Моби Дик".

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, действительно ли кашалоты атакуют головой друг друга и суда. Для этого команда отправилась на Азорские и Балеарские острова, где наблюдала за китами в период с 2020 по 2022 год.

Хотя ученые ожидали увидеть это у взрослых самцов китов, видео с дрона показало, что это были молодые киты, которые бодались головой. По словам доктора Берслема, было действительно захватывающе наблюдать за этим поведением, которое ранее было известно лишь из текстов, но еще не было систематически задокументировано и описано учеными.

Ученые до сих пор не знают, почему киты так себя ведут, хотя у них есть несколько теорий. Во-первых, исследователи полагают, что удары головой могли возникнуть из физических состязаниях между кашалотами, причем большая часть действия происходила под водой — именно поэтому, как считается, люди ранее не наблюдали его.

Другие указывают на то, что использование головы в качестве оружия вряд ли было бы предпочтительным с точки зрения эволюции, учитывая, что многие из важнейших структур расположены в голове.

При написании использовались материалы University of St Andrews, Daily Mail.