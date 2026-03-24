Шукали докази майже 200 років: морських гігантів уперше зняли, коли вони бились головами (відео)

Нове відео дослідників доводить, що поведінка кашалотів у класичному оповіданні Германа Мелвілла "Мобі Дік" була описана неймовірно точно — морські гіганти справді атакують один одного головами.

Команда з Університету Сент-Ендрюс уперше в історії отримала відеозапис, на якому видно, що кашалоти насправді навмисно б'ють одне одного головою. Раніше така поведінка була лише описана в оповіданнях мореплавців 19 століття, а також у класичному оповіданні Германа Мелвілла"Мобі Дік" 1851 року, проте вченим не вдавалося спостерігати її на власні очі, пише Фокус.

За словами провідного автора дослідження, доктора Алека Берслема, вони з колегами використовували безпілотні технології — унаслідок цього їм вдалося зафіксувати китів на Азорських і Балеарських островах у момент, коли вони навмисно били один одного головою. Функція такої поведінки все ще залишається незрозумілою, хоча дослідники сподіваються, що подальші спостереження допоможуть розгадати цю таємницю. Команда також звернулася до цивільних учених із проханням надати подібні відео, якщо вони є в архіві.

Зазначимо, ідея про те, що кашалоти використовують свої голови для штовхання і ударів по предметах, обговорювалася моряками ще з часів китобійного промислу на відкритих човнах у 19 столітті.

Найвідомішим прикладом тексту, де описано таку поведінку кашалота, є "Ессекс", корабель, який нібито був потоплений двома лобовими ударами великого кашалота біля берегів Галапагоських островів 1820 року. Корабель також послужив натхненням для написання оповідання Германа Мелвілла "Мобі Дік".

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, чи справді кашалоти атакують головою один одного і судна. Для цього команда вирушила на Азорські та Балеарські острови, де спостерігала за китами в період з 2020 по 2022 рік.

Хоча вчені очікували побачити це у дорослих самців китів, відео з дрона показало, що це були молоді кити, які бодалися головою. За словами доктора Берслема, було справді захопливо спостерігати за цією поведінкою, яка раніше була відома лише з текстів, але ще не була систематично задокументована й описана вченими.

Учені досі не знають, чому кити так себе поводять, хоча в них є кілька теорій. По-перше, дослідники вважають, що удари головою могли виникнути з фізичних змагань між кашалотами, причому більша частина дійства відбувалася під водою — саме тому, як вважається, люди раніше не спостерігали його.

Інші вказують на те, що використання голови як зброї навряд чи було б кращим з погляду еволюції, з огляду на те, що багато з найважливіших структур розташовані в голові.

Під час написання використано матеріали University of St Andrews, Daily Mail.