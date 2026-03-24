Незаметно пропускает радиацию: на морском дне более 30 лет гниет "ядерная бомба"

Новое исследование показывает, что затонувшая десятилетия тому советская подводная лодка незаметно пропускает радиацию.

Советы построили лишь одну атомную ударную подводную лодку, подобную "Комсомольцу" (К-278). Известно, что внутренние и внешние корпуса были изготовлены из титанового сплава, способного доставить экипаж на большую глубину, чем любое другое судной того времени. Однако сегодня, спустя 30 лет, подводная лодка навсегда застряла на глубине 1680 метров в Норвежском море — с двумя ядерными боеголовками и протекающим ядерным реактором, пишет Фокус.

По словам ученых из Норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности и Института морских исследований, сегодня ситуация контролируема. В новом исследовании команда объединила данные гидролокации и видеосъемки с образцами морской воды, осадочных пород и биологическими пробами, собранными вблизи затонувшей подлодки К-278 в июле 2019 года.

Судьба К-278 была предрешена 7 апреля 1989 года, когда контролируемый пожар в заднем отсеке перерос в нечто большее, раздуваемое сжатым воздухом из треснувшей трубы балластного резервуара. Из 69 членов экипажа выжили только 27.

Позже, с 1989 по 2007 год, экспедиции то и дело погружали пилотируемые подводные аппараты для оценки и дальнейшего мониторинга повреждений. В 1994 году, после обнаружения следов ядерных бомб в открытом океане, торпедные аппараты были герметизированы титановыми заглушками, а другие открытые участки были покрыты титаном.

По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника норвежского правительства, специализирующегося на морской радиоэкологии, Джастина Гвинна, помимо очевидных повреждений носовой части, в том числе и торпедного отсека, подводная лодка выглядит так, будто затонула совсем недавно, а вовсе не три десятилетия тому.

В последние несколько лет Норвегия взяла на себя обязанности по мониторингу затонувшей ядерной подлодки. В новой работе ученые сосредоточились на данных, собранных в 2019 году с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов, отправленных для обследования затонувшего судна. Ученые использовали аппараты, оснащенные гидролокатором, видеокамерами и огромными контейнерами для отбора проб воды.

Авторы отмечают, что наиболее тревожным открытием стала активная утечка радиоактивного материала из вентиляционной трубы, где ранее были выявлены выбросы из реактора. Ученые также отмечают, что это совпало с повышенным уровнем выбросов радионуклидов.

Команда также провела дополнительные исследования, чтобы проверить, что означают эти изменения. Ученые обратились к известным соотношениям изотопов плутония и урана, использовавшихся на старых советских атомных подводных лодках, а также к соотношениям, обнаруженным в глобальных радиоактивных осадках и выбросах близлежащих атомных электростанций. Количество определенных изотопов и соотношение плутония-240 к плутонию-239 явно свидетельствуют о том, что происходят выбросы этих радионуклидов, а ядерное топливо в реакторе подвергается коррозии.

К счастью, ученые не обнаружили никаких признаков того, что эти утечки оказывают какое-либо влияние на морскую жизнь или окружающую среду в этом районе, благодаря быстрому разбавлению материала морской водой.

Для написания использовались материалы Proceedings of the National Academy of Sciences.