Непомітно пропускає радіацію: на морському дні понад 30 років гниє "ядерна бомба"

Нове дослідження показує, що затонулий десятиліття тому радянський підводний човен непомітно пропускає радіацію.

Совєти побудували лише один атомний ударний підводний човен, подібний до "Комсомольця" (К-278). Відомо, що внутрішні і зовнішні корпуси були виготовлені з титанового сплаву, здатного доставити екіпаж на більшу глибину, ніж будь-яке інше судно того часу. Однак сьогодні, через 30 років, підводний човен назавжди застряг на глибині 1680 метрів у Норвезькому морі — з двома ядерними боєголовками і ядерним реактором, що протікає, пише Фокус.

За словами вчених з Норвезького управління з радіаційної та ядерної безпеки та Інституту морських досліджень, сьогодні ситуація контрольована. У новому дослідженні команда об'єднала дані гідролокації та відеозйомки зі зразками морської води, осадових порід і біологічними пробами, зібраними поблизу затонулого підводного човна К-278 у липні 2019 року.

Доля К-278 була вирішена 7 квітня 1989 року, коли контрольована пожежа в задньому відсіку переросла в дещо більше, що роздмухувалося стисненим повітрям із тріснутої труби баластного резервуара. Із 69 членів екіпажу вижили тільки 27.

Пізніше, з 1989 по 2007 рік, експедиції раз у раз занурювали пілотовані підводні апарати для оцінки та подальшого моніторингу пошкоджень. У 1994 році, після виявлення слідів ядерних бомб у відкритому океані, торпедні апарати були герметизовані титановими заглушками, а інші відкриті ділянки були покриті титаном.

За словами співавтора дослідження, старшого наукового співробітника норвезького уряду, що спеціалізується на морській радіоекології, Джастіна Гвінна, крім очевидних ушкоджень носової частини, зокрема й торпедного відсіку, підводний човен має такий вигляд, ніби затонув зовсім недавно, а зовсім не три десятиліття тому.

В останні кілька років Норвегія взяла на себе обов'язки з моніторингу затонулого ядерного підводного човна. У новій роботі вчені зосередилися на даних, зібраних 2019 року за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів, відправлених для обстеження затонулого судна. Вчені використовували апарати, оснащені гідролокатором, відеокамерами і величезними контейнерами для відбору проб води.

Автори зазначають, що найбільш тривожним відкриттям став активний витік радіоактивного матеріалу з вентиляційної труби, де раніше були виявлені викиди з реактора. Вчені також зазначають, що це збіглося з підвищеним рівнем викидів радіонуклідів.

Команда також провела додаткові дослідження, щоб перевірити, що означають ці зміни. Вчені звернулися до відомих співвідношень ізотопів плутонію та урану, що використовувалися на старих радянських атомних підводних човнах, а також до співвідношень, виявлених у глобальних радіоактивних опадах і викидах прилеглих атомних електростанцій. Кількість певних ізотопів і співвідношення плутонію-240 до плутонію-239 явно свідчать про те, що відбуваються викиди цих радіонуклідів, а ядерне паливо в реакторі піддається корозії.

На щастя, вчені не виявили жодних ознак того, що ці витоки чинять будь-який вплив на морське життя або навколишнє середовище в цьому районі, завдяки швидкому розведенню матеріалу морською водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перший у світі ядерний реактор у рази старший, ніж вважалося: з'явився 2 млрд років тому в Африці.

Раніше Фокус писав про те, що китайські вчені зробили прорив у ядерній енергетиці.

Для написання використано матеріали Proceedings of the National Academy of Sciences.