7 украденных щенков прошли 16 км, чтобы вернуться домой: что помогло беглецам отыскать дорогу

Исследователи нашли научное объяснение собачьего "инстинкта возвращения домой", наблюдая за тем, как семь украденных щенков сбежали из китайского мясокомбината и нашли дорогу домой.

Трогательные кадры показывают момент, когда семи собакам удалось сбежать с мясокомбината в Китае, после чего они вместе отправились в 16-километровое путешествие домой. На кадрах видно, как собаки образовали отряд и побежали по оживленной автомагистрали в Чанчуне, провинция Цзилинь, пишет Фокус.

На кадрах также видно, как собаки окружают раненую немецкую овчарку, а корги, возглавляющий собачий отряд, неоднократно оглядывается, чтобы убедиться, что никто стаи не отстал. В группу также входили золотистые ретриверы, лабрадоры и пекинес.

Но как же разношерстной собачьей компании удалось найти дорогу домой? Последние исследования показали, что собаки обладают уникальным сочетанием инстинкта возвращения домой и острых сенсорных способностей. Эти животные известны уникальным сочетанием инстинкта возвращения домой и острых сенсорных способностей — данные указывают на то, что собаки могут учуять предметы или людей на расстоянии до 19 км. В то же время, внутренний компас помогает им ориентироваться на расстоянии сотен километров, используя магнитные поля.

Обоняние

Люди в большинстве своем полагаются на зрение, однако в мире собак именно обоняние в значительной степени определяет восприятие мира. Предыдущие исследования показали, что собаки могут учуять предметы или людей на рсстоянии до 19 км.

По словам старшего преподавателя зоотехники в Ноттингемском университете Трент Жаклин Бойд, собаки обладают врожденной способностью обнаруживать запахи, что, вероятно, и помогло щенкам вернуться домой.

Исследователи обнаружили, что в среднем у собак в носу более 10 миллионов обонятельных рецепторов — для сравнения, у человека их всего около 6 миллионов. Это делает собачий нос более чем в 10 000 раз лучше нас в обнаружении запахов. В результате собачий нос способен обнаружить мельчайшие количества запахов.

Магнитное ориентирование

Однако сильное обоняние — не единственная суперсила собак. Животные также обладают чувствительностью к геомагнитному полю Земли, которое может направлять их домой.

В 2020 году исследователи из Чешского университета естественных наук в течение трех лет отслеживали 27 собак 10 пород. В ходе исследования ученые прикрепили к каждой собаке GPS-ошейник и крепление для камеры, а затем периодически отпускали их с поводка во время прогулок по лесу. Ученые наблюдали, как собаки углублялись в лес, а затем, пройдя определенное расстояние, возвращались обратно к хозяевам.

Авторы обнаружили, что в этот момент собаки совершали то, что ученые описывают как "бег по компасу". Команда также считает, что животные используют геомагнитное поле Земли для ориентации в пространстве и поиска дороги домой.

При написании использовались материалы eLife, Czech University of Life Sciences, Daily Mail.