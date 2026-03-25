7 вкрадених цуценят пройшли 16 км, щоб повернутися додому: що допомогло втікачам відшукати дорогу

Дослідники знайшли наукове пояснення собачого "інстинкту повернення додому", спостерігаючи за тим, як семеро вкрадених цуценят втекли з китайського м'ясокомбінату та знайшли дорогу додому.

Зворушливі кадри показують момент, коли семи собакам вдалося втекти з м'ясокомбінату в Китаї, після чого вони разом вирушили в 16-кілометрову подорож додому. На кадрах видно, як собаки утворили загін і побігли по жвавій автомагістралі в Чанчуні, провінція Цзілінь, пише Фокус.

На кадрах також видно, як собаки оточують поранену німецьку вівчарку, а коргі, який очолює собачий загін, неодноразово озирається, щоб переконатися, що ніхто зі зграї не відстав. До групи також входили золотисті ретривери, лабрадори та пекінес.

Але як же різношерстій собачій компанії вдалося знайти дорогу додому? Останні дослідження показали, що собаки володіють унікальним поєднанням інстинкту повернення додому і гострих сенсорних здібностей. Ці тварини відомі унікальним поєднанням інстинкту повернення додому і гострих сенсорних здібностей — дані вказують на те, що собаки можуть відчути предмети або людей на відстані до 19 км. Водночас, внутрішній компас допомагає їм орієнтуватися на відстані сотень кілометрів, використовуючи магнітні поля.

Нюх

Люди здебільшого покладаються на зір, проте у світі собак саме нюх значною мірою визначає сприйняття світу. Попередні дослідження показали, що собаки можуть відчути предмети або людей на відстані до 19 км.

За словами старшої викладачки зоотехніки в Ноттінгемському університеті Трент Жаклін Бойд, собаки мають вроджену здатність виявляти запахи, що, ймовірно, і допомогло цуценятам повернутися додому.

Дослідники виявили, що в середньому у собак у носі понад 10 мільйонів нюхових рецепторів — для порівняння, у людини їх усього близько 6 мільйонів. Це робить собачий ніс більш ніж у 10 000 разів кращим за нас у виявленні запахів. У результаті собачий ніс здатний виявити найдрібніші кількості запахів.

Магнітне орієнтування

Однак сильний нюх — не єдина суперсила собак. Тварини також мають чутливість до геомагнітного поля Землі, яке може направляти їх додому.

У 2020 році дослідники з Чеського університету природничих наук протягом трьох років відстежували 27 собак 10 порід. Під час дослідження вчені прикріпили до кожного собаки GPS-нашийник і кріплення для камери, а потім періодично відпускали їх із повідця під час прогулянок лісом. Вчені спостерігали, як собаки заглиблювалися в ліс, а потім, пройшовши певну відстань, поверталися назад до господарів.

Автори виявили, що в цей момент собаки здійснювали те, що вчені описують як "біг за компасом". Команда також вважає, що тварини використовують геомагнітне поле Землі для орієнтації в просторі та пошуку дороги додому.

Під час написання використовували матеріали eLife, Czech University of Life Sciences, Daily Mail.