Старое письмо раскрывает новые подробности "проклятия Тутанхамона": написано почти 100 лет тому

Письмо было написано еще в 1934 году, однако его обнаружили лишь недавно — в тексте раскрываются новые подробности "проклятия Тутанхамона".

Письмо, написанное Говардом Картером, обнаружившим гробницу Тутанхамона в 1922 году, было обнаружено совсем недавно. Теперь, спустя 92 года после его написания, письмо было обнаружено вновь и раскрывает новые подробности относительно смерти создателя "проклятия Тутанхамона", пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что именно Говарду Картеру приписывают открытие гробницы Тутанхамона в Долине царей в 1922 году. Он также однозначно опроверг проклятие, заявив, что оно не имеет под собой оснований и угрозой для археологии.

Відео дня

Не менее любопытно и то, что в своем письме Картер назвал кончину египтолога и журналиста Артура Вейгалла, чья сенсационная теория получила распространение после неожиданной смерти финансового спонсора Говарда Картера, лорда Карнарвона, "настоящим благословением".

Известно, что египтолог Вейгалл якобы наблюдал, как лорд Карнарвон входил в гробницу в приподнятом настроении, а после заявил, что если последний выйдет из гробницы в таком же расположении духа, "ему останется жить не более шести недель". Всего несколько недель спустя мистер Карнарвон скончался от укуса комара, а журналист Артур Вейгалл воспользовался этим событием, чтобы распространить свою теорию о "проклятии Тутанхамона". Отметим, что согласно проклятию, любой, кто потревожит мумию фараона, столкнется с несчастьем, болезнью или смертью.

Сообщается, что в письме от января 1934 года, адресованном Хелен Лонидес, Говард Картер выразил свои истинные чувства в отношении Артура Вейгалла. В тексте говорится, что смерть герцогини Альбы была очень печальной. Однако автор заявлял, что у него нет таких же чувств по отношению к Вейгаллу. Более того, Картер заявил, что смерть Вейгалла стала настоящим благословением — несмотря на то, что он был умным писателем, он также был и хитрым.

Уничижительное письмо, написанное Говардом Картером Фото: BNPS

Говард Картер заявил, что выдумки не имели под собой никаких оснований и, следовательно, представляли угрозу для археологии. Некоторые из них также, вероятно, были придуманы ради временного возбуждения и развлечения за счет других. Одной из таких выдумок является и "проклятие Тутанхамона".

Отметим, что рукописное письмо на трех страницах недавно всплыло на аукционе. Оно было написано на фирменном бланке города Курна, Луксор, Египет. Оно превысило свою оценочную стоимость, будучи проданным за16 643 доллара на аукционе RR Auction в Бостоне. Отметим, что сам автор письма, Говард Картер, скончался в 1939 году.

При написании использовались материалы The Times, Daily Mail, The Independent.