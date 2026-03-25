Старий лист розкриває нові подробиці "прокляття Тутанхамона": написано майже 100 років тому

Лист був написаний ще 1934 року, проте його виявили лише нещодавно — у тексті розкриваються нові подробиці "прокляття Тутанхамона".

Лист, написаний Говардом Картером, який виявив гробницю Тутанхамона в 1922 році, було виявлено зовсім недавно. Тепер, через 92 роки після його написання, лист було виявлено знову і розкриває нові подробиці щодо смерті творця "прокляття Тутанхамона", пише Фокус.

Відомо, що саме Говарду Картеру приписують відкриття гробниці Тутанхамона в Долині царів у 1922 році. Він також однозначно спростував прокляття, заявивши, що воно не має під собою підстав і є загрозою для археології.

Не менш цікаво й те, що у своєму листі Картер назвав смерть єгиптолога і журналіста Артура Вейгалла, чия сенсаційна теорія набула поширення після несподіваної смерті фінансового спонсора Говарда Картера, лорда Карнарвона, "справжнім благословенням".

Відомо, що єгиптолог Вейгалл нібито спостерігав, як лорд Карнарвон входив у гробницю в піднесеному настрої, а потім заявив, що якщо останній вийде з гробниці в такому самому настрої, "йому залишиться жити не більше шести тижнів". Лише через кілька тижнів містер Карнарвон помер від укусу комара, а журналіст Артур Вейгалл скористався цією подією, щоб поширити свою теорію про "прокляття Тутанхамона". Зазначимо, що згідно з прокляттям, будь-хто, хто потривожить мумію фараона, зіткнеться з нещастям, хворобою або смертю.

Повідомляється, що в листі від січня 1934 року, адресованому Гелен Лонідес, Говард Картер висловив свої справжні почуття щодо Артура Вейгалла. У тексті йдеться, що смерть герцогині Альби була дуже сумною. Однак автор заявляв, що у нього немає таких самих почуттів щодо Вейгалла. Ба більше, Картер заявив, що смерть Вейгалла стала справжнім благословенням — попри те, що він був розумним письменником, він також був і хитрим.

Принизливий лист, написаний Говардом Картером Фото: BNPS

Говард Картер заявив, що вигадки не мали під собою жодних підстав і, отже, становили загрозу для археології. Деякі з них також, імовірно, були придумані заради тимчасового збудження та розваги за рахунок інших. Однією з таких вигадок є і "прокляття Тутанхамона".

Зазначимо, що рукописний лист на трьох сторінках нещодавно сплив на аукціоні. Він був написаний на фірмовому бланку міста Курна, Луксор, Єгипет. Він перевищив свою оціночну вартість, будучи проданим за 16 643 долари на аукціоні RR Auction у Бостоні. Зазначимо, що сам автор листа, Говард Картер, помер у 1939 році.

Під час написання використовували матеріали The Times, Daily Mail, The Independent.