12 000 лет назад здесь стоял город: руины сотен зданий нашли погребенными под водой (фото)
Архитектор-любитель утверждает, что обнаружил руины древнего города, процветавшего у побережья Луизианы около 12 000 лет назад.
Архитектор на пенсии Джордж Геле заявил об обнаружении признаков того, что сотни зданий погребены под водой вблизи островов Шандлен — цепи необитаемых барьерных островов примерно в 80 километрах к востоку от Нового Орлеана в Американском заливе, пишет Фокус.
Почти полвека архитектор получал подводные гидролокационные изображения, которые, как считает исследователь, показывают остатки крупных сооружений, включая то, что Геле описывает как 85-метровую пирамиду, возвышающуюся над морским дном. Более того, Геле утверждает, что пирамида излучает всплеск электромагнитной энергии, из-за которого компасы на судах буквально сходят с ума, бешено вращаясь, когда проплывают над пирамидой.
Исследователь считает, что затопленные образования, расположенные на глубине около 9 метров и погребенные под дополнительными 30 метрами осадочных пород, вероятно. Географически связаны с Великой пирамидой Гизы в Египте. Отметим, что выводы архитектора не были опубликованы в рецензируемых научных журналах, исследователь утверждает, что это место, вероятно, относится к концу последнего ледникового периода, когда около 11 700 лет назад поднимающийся уровень моря затопил обширные прибрежные ландшафты.
Основой этой теории являются загадочные гранитные курганы, обнаруженные под заливом Шанделер — любопытно, что этот материал не встречается в природе в Луизиане, а потому исследователь полагает, что он был специально завезен в регион. Простыми словами, архитектор утверждает, что кто-то сплавил миллиард камней по реке Миссисипи и собрал их за пределами того, что позже станет Новым Орлеаном.
Отметим, что за последние чуть более 50 лет Геле лично профинансировал и провел более 40 подводных исследовательских экспедиций в этом районе. Однако официально об его открытиях стало известно лишь в марте 2022 года.
Несмотря на то, что теория о существовании затерянного города выглядит весьма интригующе, несколько ученых предложили более традиционные объяснения таинственных подводных курганов. По словам самого Геле, одним из альтернативных объяснений может являться то. Что камни попали в регион со строительной свалки или обломков, оставшихся после многочисленных кораблекрушений. Однако он считает, что строительные обломки появляются только на верхней поверхности курганов, а гранитные блоки — дорогостоящий строительный материал, и их не стали бы так легко выбрасывать.
В то же время историки полагают, что камни могли оказаться тут из-за того, что их сбросили с испанских и французских кораблей, чтобы облегчить груз при приближении к мелководью на маршрутах, ведущих в Новый Орлеан. Также есть вероятность того, что гранит может быть остатками попытки создания искусственного рифа в 1940-х годах, когда строительные материалы сбрасывались в воду.
При написании использовались материалы Texas A&M University, The Advocate, Daily Mail.