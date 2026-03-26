12 000 років тому тут стояло місто: руїни сотень будівель знайшли похованими під водою (фото)

Архітектор-аматор стверджує, що виявив руїни стародавнього міста, яке процвітало біля узбережжя Луїзіани близько 12 000 років тому.

Архітектор на пенсії Джордж Геле заявив про виявлення ознак того, що сотні будівель поховані під водою поблизу островів Шандлен — ланцюга безлюдних бар'єрних островів приблизно за 80 кілометрів на схід від Нового Орлеана в Американській затоці, пише Фокус.

Майже півстоліття архітектор отримував підводні гідролокаційні зображення, які, як вважає дослідник, показують залишки великих споруд, включно з тим, що Геле описує як 85-метрову піраміду, що височіє над морським дном. Ба більше, Геле стверджує, що піраміда випромінює сплеск електромагнітної енергії, через який компаси на суднах буквально божеволіють, шалено обертаючись, коли пропливають над пірамідою.

Дослідник вважає, що затоплені утворення, розташовані на глибині близько 9 метрів і поховані під додатковими 30 метрами осадових порід, ймовірно. Географічно пов'язані з Великою пірамідою Гізи в Єгипті. Зазначимо, що висновки архітектора не були опубліковані в рецензованих наукових журналах, дослідник стверджує, що це місце, ймовірно, відноситься до кінця останнього льодовикового періоду, коли близько 11 700 років тому піднімається рівень моря, що затопив великі прибережні ландшафти.

Основою цієї теорії є загадкові гранітні кургани, виявлені під затокою Шанделер — цікаво, що цей матеріал не трапляється в природі в Луїзіані, а тому дослідник вважає, що його спеціально завезли в регіон. Простими словами, архітектор стверджує, що хтось сплавив мільярд каменів річкою Міссісіпі і зібрав їх за межами того, що пізніше стане Новим Орлеаном.

Зазначимо, що за останні трохи більше ніж 50 років Геле особисто профінансував і провів понад 40 підводних дослідницьких експедицій у цьому районі. Однак офіційно про його відкриття стало відомо лише в березні 2022 року.

Незважаючи на те, що теорія про існування загубленого міста має вельми інтригуючий вигляд, кілька вчених запропонували більш традиційні пояснення таємничих підводних курганів. За словами самого Геле, одним з альтернативних пояснень може бути те. Що камені потрапили в регіон з будівельного звалища або уламків, що залишилися після численних корабельних аварій. Однак він вважає, що будівельні уламки з'являються тільки на верхній поверхні курганів, а гранітні блоки — дорогий будівельний матеріал, і їх не стали б так легко викидати.

Водночас історики вважають, що каміння могло опинитися тут через те, що його скинули з іспанських і французьких кораблів, щоб полегшити вантаж під час наближення до мілководдя на маршрутах, що ведуть до Нового Орлеана. Також є ймовірність того, що граніт може бути залишками спроби створення штучного рифу в 1940-х роках, коли будівельні матеріали скидали у воду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що археологи виявили загублене місто віком 4000 років в оазисі в Саудівській Аравії.

Раніше Фокус писав про те, що серед пустелі виявили місто-"утопію": його багатоповерхові будинки побудували в 2400 році до н. е.

Під час написання використовували матеріали Texas A&M University, The Advocate, Daily Mail.