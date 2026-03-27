Несколько часов держали дитя на поверхности: кашалоты помогали детенышу появиться на свет (видео)

Исследователям впервые удалось заснять, как кашалоты собираются вместе, чтобы помочь самке кашалота родить детеныша.

Уникальное видео было заснято 8 июля 2023 года: ученые зафиксировали, как две семейные группы кашалотов (Physeter macrocephalus) собрались вместе в Карибском море у побережья Доминики. В течение нескольких часов животные работали сообща, по очереди помогая новорожденному родиться и удерживая его на поверхности, чтобы малыш сделал свои первые вдохи, пишет Фокус.

По словам ведущего автора исследования, специалиста по компьютерным технологиям Алаа Маалуфа из проекта CETI Массачусетского технологического института, результаты указывают на то, что родственники и неродственники участвовали в устойчивом, кооперативном послеродовом уходе, по очереди удерживая новорожденного детеныша и сохраняя сплоченность группы.

Новые результаты предоставляют редкие количественные доказательства прямой заботы о потомстве, не связанном биологически, у китообразных. Более того, данные могут подтвердить гипотезу о том, что временное, структурированное сотрудничество во время родов является ключевым механизмом, поддерживающим сложную социальность у кашалотов.

Отметим, что кашалоты — одни из самых социальных животных на планете. Подобно другим китообразным, животные живут группами, а их выживание основано на сотрудничестве и взаимодействии.

Предыдущие исследования также показали, что у кашалотов самые немногочисленные группы среди китообразных — до 10 особей. Группы кашалотов также являются матрилинейными — то есть, группу возглавляют матери и ее дочери. В то же время взрослые самцы, как правило, живут отдельно, посещая группы самок только для размножения.

До сих пор ученые не знали, как такая социальная структура кашалотов работает в контексте родов. До недавнего видео за последние 60 лет было зарегистрировано всего четыре случая рождения кашалотов — все они наблюдались в контексте китобойного промысла. Во всех этих сообщениях говорилось об определенном уровне поддержки со стороны группы животных, однако ученые не знали, что именно подразумевалось.

К счастью для нас, в июле 2023 года ученые в рамках полевых исследований получили первое в истории видео рождения кашалота. В ходе экспедиции ученые заметили группу из 11 кашалотов, собравшихся на поверхности — любопытно, что группа состояла из двух неродственных матрилиний, которые обычно охотятся раздельно.

Поведение китов привлекло внимание ученых: то, что произошло в течение следующих нескольких часов, было не чем иным, как чудом. Ровно в 11:12 утра самка по кличке Раундер начала рожать детеныша — в общей сложности процесс занял 34 минуты. Другие взрослые самки китов расположились вокруг нее в плотном, синхронном строю. В 11:46 утра ученые наблюдали струи крови и новорожденного кита, отмечая момент рождения.

Далее началась бурная активность. Предполагается, что новорожденные кашалоты не способны самостоятельно держаться на плаву, а потому самки по очереди удерживали детеныша на поверхности, чтобы он мог дышать. Эта фаза продолжалась около часа.

Исследователи использовали машинное обучение и компьютерное зрение, чтобы проанализировать процесс рождения кашалота. Данные указывают, что каждый из 11 китов минимум один раз поддерживал детеныша в течение часа после рождения. Любопытно, что около 96% этого времени приходилось на основную группу из четырех китов:

Раундер — мать детеныша;

Аврора — ее сводная сестра;

Ариэль — молодая особь, не связанная с Раундер;

Этвуда — старшая родственница Раундер.

Между тем, аудиозаписи показывают, что звуковая обстановка во время родов была интенсивной и активной. Однако то, что говорили киты, не рассматривалось в данном исследовании.

Напомним, ранее мы писали о том, что древние кашалоты питались вовсе не так, как современные: были активными хищниками.

Ранее Фокус писал о том, что общего у человека и животного с самым большим мозгом на Земле: ученые нашли ответ в океане.

При написании использовались материалы Science Advances, Science Alert.