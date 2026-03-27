Кілька годин тримали дитя на поверхні: кашалоти допомагали дитинчаті з'явитися на світ (відео)

Дослідникам уперше вдалося зняти, як кашалоти збираються разом, щоб допомогти самці кашалота народити дитинча.

Унікальне відео було знято 8 липня 2023 року: вчені зафіксували, як дві сімейні групи кашалотів (Physeter macrocephalus) зібралися разом у Карибському морі біля узбережжя Домініки. Протягом кількох годин тварини працювали спільно, по черзі допомагаючи новонародженому народитися і утримуючи його на поверхні, щоб малюк зробив свої перші вдихи, пише Фокус.

За словами провідного автора дослідження, фахівця з комп'ютерних технологій Алаа Маалуфа з проєкту CETI Массачусетського технологічного інституту, результати вказують на те, що родичі та нерідственники брали участь у стійкому, кооперативному післяпологовому догляді, по черзі утримуючи новонароджене дитинча і зберігаючи згуртованість групи.

Нові результати надають рідкісні кількісні докази прямої турботи про потомство, не пов'язане біологічно, у китоподібних. Ба більше, дані можуть підтвердити гіпотезу про те, що тимчасова, структурована співпраця під час пологів є ключовим механізмом, що підтримує складну соціальність у кашалотів.

Зазначимо, що кашалоти — одні з найбільш соціальних тварин на планеті. Подібно до інших китоподібних, тварини живуть групами, а їхнє виживання ґрунтується на співпраці та взаємодії.

Попередні дослідження також показали, що кашалоти мають нечисленні групи серед китоподібних — до 10 особин. Групи кашалотів також є матрилінійними — тобто, групу очолюють матері та її доньки. Водночас дорослі самці, як правило, живуть окремо, відвідуючи групи самок лише для розмноження.

Досі вчені не знали, як така соціальна структура кашалотів працює в контексті пологів. До недавнього відео за останні 60 років було зареєстровано лише чотири випадки народження кашалотів — усі вони спостерігалися в контексті китобійного промислу. У всіх цих повідомленнях йшлося про певний рівень підтримки з боку групи тварин, проте вчені не знали, що саме малося на увазі.

На щастя для нас, у липні 2023 року вчені в рамках польових досліджень отримали перше в історії відео народження кашалота. Під час експедиції вчені помітили групу з 11 кашалотів, які зібралися на поверхні — цікаво, що група складалася з двох неспоріднених матріліній, які зазвичай полюють окремо.

Поведінка китів привернула увагу вчених: те, що сталося протягом наступних кількох годин, було не чим іншим, як дивом. Рівно об 11:12 ранку самка на прізвисько Раундер почала народжувати дитинча — загалом процес зайняв 34 хвилини. Інші дорослі самки китів розташувалися навколо неї в щільному, синхронному строю. Об 11:46 ранку вчені спостерігали струмені крові та новонародженого кита, відзначаючи момент народження.

Далі почалася бурхлива активність. Передбачається, що новонароджені кашалоти не здатні самостійно триматися на плаву, а тому самки по черзі утримували дитинча на поверхні, щоб воно могло дихати. Ця фаза тривала близько години.

Дослідники використовували машинне навчання і комп'ютерний зір, щоб проаналізувати процес народження кашалота. Дані вказують, що кожен з 11 китів щонайменше один раз підтримував дитинча протягом години після народження. Цікаво, що близько 96% цього часу припадало на основну групу з чотирьох китів:

Раундер — мати дитинчати;

Аврора — її зведена сестра;

Аріель — молода особина, не пов'язана з Раундер;

Етвуда — старша родичка Раундер.

Тим часом аудіозаписи показують, що звукова обстановка під час пологів була інтенсивною і активною. Однак те, що говорили кити, не розглядалося в цьому дослідженні.

Під час написання використовували матеріали Science Advances, Science Alert.