На Землю летит аномальное количество "огненных шаров": атакуют из неожиданного места (видео)

Исследователи зафиксировали в марте увеличение количества "огненных шаров", несущихся на Землю — все они исходят из одной и той же обширной области.

С февраля по апрель длится сезон болидов — период, когда Земля, похоже, движется через немного более плотное поле обломков, что приводит к появлению чрезвычайно ярких метеоров, проносящихся по небу. Однако в этом году явление стало особенно заметным — о "нашествии" метеоритов уже сообщалось в Европе и США — и некоторые астрономы утверждают, что наблюдается необъяснимое увеличение активности, пишет Фокус.

За последние несколько недель исследователи зафиксировали болид над Германией, где метеориты упали на крышу; над Францией и Испанией; болид в Огайо; два болида в один день над Калифорнией; один над Мичиганом; один над Джорджией и один над Техасом, где метеорит размером с дыню упал на дом в Хьюстоне.

Но можно ли считать такую ситуацию необычной? Вероятно, нет, однако не все уверены в этом. Некоторые исследователи считается, в этом сезоне болидов происходит также и нечто дополнительное. Согласно анализу Американского метеорного общества (AMS), первые три месяца 2026 года, вероятно, являются аномальными в сравнении с предыдущими годами.

На основе траекторий, предложенных свидетелями, наблюдается увеличение числа болидов из одной и той же области неба, так называемого антигелиона — то есть, из направления, противоположного Солнцу. Кроме того, ученые зафиксировали увеличение числа громких событий, которые являются показателем массы и размера болидов. Например, 30 из 38 событий, о которых сообщалось, сопровождались звуковым ударом. Количество зарегистрированных наблюдений масс также было выше, чем в предыдущие годы. Хотя общее число событий, по-видимому, лишь немного превышает средний показатель, число событий с более чем 50 свидетелями и событий с более чем 100 свидетелями удвоилось.

В отчете также значится, что эффект выходит за рамки активности сезона болидов и, как утверждают ученые, не имеет географической предвзятости, поскольку о болидах сообщалось и в Европе, и в Северной Америке. Однако некоторые астрономы и другие эксперты не согласны с этим выводом.

С другой стороны, эксперты NASA также согласны с тем, что в этом году мы наблюдаем увеличением числа реальных событий. В то же время за этот же период 2025 года наблюдалось гораздо больше энергичных событий по сравнению с последними тремя месяцами.

При написании использовались материалы NASA, American Meteor Society, IFLScience.