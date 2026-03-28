На Землю летить аномальна кількість "вогняних куль": атакують із несподіваного місця (відео)

Дослідники зафіксували в березні збільшення кількості "вогняних куль", що мчать на Землю — всі вони виходять з однієї і тієї ж великої області.

З лютого по квітень триває сезон болідів — період, коли Земля, схоже, рухається через трохи щільніше поле уламків, що призводить до появи надзвичайно яскравих метеорів, які проносяться небом. Однак цього року явище стало особливо помітним — про "навалу" метеоритів уже повідомлялося в Європі та США — і деякі астрономи стверджують, що спостерігається незрозуміле збільшення активності, пише Фокус.

За останні кілька тижнів дослідники зафіксували болід над Німеччиною, де метеорити впали на дах; над Францією та Іспанією; болід в Огайо; два боліди в один день над Каліфорнією; один над Мічиганом; один над Джорджією і один над Техасом, де метеорит розміром із диню впав на будинок у Г'юстоні.

Але чи можна вважати таку ситуацію незвичайною? Імовірно, ні, проте не всі впевнені в цьому. Деякі дослідники вважають, у цьому сезоні болідів відбувається також і щось додаткове. Згідно з аналізом Американського метеорного товариства (AMS), перші три місяці 2026 року, ймовірно, є аномальними, як порівняти з попередніми роками.

На основі траєкторій, запропонованих свідками, спостерігається збільшення кількості болідів з однієї й тієї самої області неба, так званого антигеліона — тобто, з напрямку, протилежного Сонцю. Крім того, вчені зафіксували збільшення числа гучних подій, які є показником маси і розміру болідів. Наприклад, 30 із 38 подій, про які повідомлялося, супроводжувалися звуковим ударом. Кількість зареєстрованих спостережень мас також була вищою, ніж у попередні роки. Хоча загальна кількість подій, мабуть, лише трохи перевищує середній показник, кількість подій з більш ніж 50 свідками і подій з більш ніж 100 свідками подвоїлася.

У звіті також зазначено, що ефект виходить за рамки активності сезону болідів і, як стверджують учені, не має географічної упередженості, оскільки про боліди повідомлялося і в Європі, і в Північній Америці. Однак деякі астрономи та інші експерти не згодні з цим висновком.

З іншого боку, експерти NASA також згодні з тим, що цього року ми спостерігаємо збільшенням кількості реальних подій. Водночас за цей самий період 2025 року спостерігалося набагато більше енергійних подій порівняно з останніми трьома місяцями.

Під час написання використовували матеріали NASA, American Meteor Society, IFLScience.