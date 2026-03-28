Бегут, поджав хвосты: назван хищник, пугающий больших белых акул, и это вовсе не косатка (видео)

Недавно у берегов Южной Африки две косатки прославились на весь мир тем, что атаковали больших белых акул и даже заставили их сбежать из региона. Но новое исследование указывает, что дело вовсе не косатках.

В последние несколько лет косатки (Orcinus orca) по имени Порт и Старборд прославились на весь мир, атакуют больших белых акул (Carcharodon carcharias) у берегов Южной Африки. Такое поведение китов наблюдалось настолько часто, что некоторые ученые связали сокращение численности больших белых акул в некогда густонаселенной среде обитания, пишет Фокус.

Однако теперь ученые считают, что не все так просто: косатки, вероятно — не настоящий виновник. Считается, что еще более эффективный хищник может вытеснять больших белых акул из их дома — это мы, люди.

В последние годы стало ясно, что косатки — высококвалифицированные охотники на акул, включая крупные виды, такие как китовые акулы и большие белые акулы. Известно, что косатки, используют эхолокацию, чтобы ультрзвуковым методом исследовать тело акулы, нацеливаясь на ее питательную печень, богатую липидами, которая поддерживает жизнедеятельность акул во время длительных миграций. Наблюдения также показывают, что косатки научились извлекать печень акул с почти хирургической точностью.

По словам ученых, в период с 2017 по 225 год, примерно за 8 лет, было зафиксировано 11 случаев нападения косаток на белых акул — эти убийства приписывались косаткам плавникам Порта и Старборда. В 2017 году исследователи наблюдали, как эта пара убила и потрошила 17 более мелких семижаберных акул за один день, но это был редкий случай.

Однако в новом исследовании морской биолог Энрико Дженнари из Института океанографических исследований в Южной Африке пришел к выводу, что люди на самом деле намного страшнее для больших белых акул, чем косатки. В новом анализе он с коллегами, опираясь на многочисленные данные, оценили антропогенное уничтожение белых акул в южноафриканской популяции, и эти цифры значительно превышают известные случаи гибели косаток.

Результаты указывают, что люди ежегодно вылавливают около 44 белых акул у побережья Южной Африки в рамках программы контроля численности акул в Квазулу-Натале, а также в качестве прилова.

Еще в 1991 году наблюдения показали, что популяция больших белых акул в Южной Африке значительно сократилась. Однако исследование 2023 года показало, что численность акул на самом деле не сократилась, а просто сместилась на восток. Та же группа ученых в 2024 году заявила, что отсутствие роста популяции с момента принятия мер защиты в 1991 году все же вызывает беспокойство.

Отметим, последние численности белых акул проводились до 2011 года и показали, что популяция насчитывала около 908 особей. Последующий анализ с использованием генетических данных, опубликованный в 2016 году, показал, что в одной популяции, скрещивающейся между собой, вдоль побережья Южной Африки насчитывается всего 333 взрослых особи. Увы, с тех пор перепись хищников не проводилась.

При написании использовались материалы Endangered Species Research, Science Alert.