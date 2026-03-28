Біжать, підібгавши хвости: названо хижака, який лякає великих білих акул, і це зовсім не косатка (відео)

Нещодавно біля берегів Південної Африки дві косатки прославилися на весь світ тим, що атакували великих білих акул і навіть змусили їх втекти з регіону. Але нове дослідження вказує, що справа зовсім не в косатках.

В останні кілька років косатки (Orcinus orca) на ім'я Порт і Старборд прославилися на весь світ, атакуючи великих білих акул (Carcharodon carcharias) біля берегів Південної Африки. Така поведінка китів спостерігалася настільки часто, що деякі вчені пов'язали скорочення чисельності великих білих акул у колись густонаселеному середовищі існування, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак тепер науковці вважають, що не все так просто: косатки, ймовірно — не справжній винуватець. Вважається, що ще більш ефективний хижак, який може витісняти великих білих акул з їхнього дому — це ми, люди.

Відео дня

Останніми роками стало зрозуміло, що косатки — висококваліфіковані мисливці на акул, включно з великими видами, такими як китові акули та великі білі акули. Відомо, що косатки використовують ехолокацію, щоб ультрзвуковим методом досліджувати тіло акули, націлюючись на її поживну печінку, багату на ліпіди, яка підтримує життєдіяльність акул під час тривалих міграцій. Спостереження також показують, що косатки навчилися витягувати печінку акул з майже хірургічною точністю.

За словами вчених, у період з 2017 по 225 рік, приблизно за 8 років, було зафіксовано 11 випадків нападу косаток на білих акул — ці вбивства приписували косаткам плавникам Порта і Старборда. У 2017 році дослідники спостерігали, як ця пара вбила і випатрала 17 дрібніших семижаберних акул за один день, але це був рідкісний випадок.

Однак у новому дослідженні морський біолог Енріко Дженнарі з Інституту океанографічних досліджень у Південній Африці дійшов висновку, що люди насправді набагато страшніші для великих білих акул, ніж косатки. У новому аналізі він з колегами, спираючись на численні дані, оцінили антропогенне знищення білих акул у південноафриканській популяції, і ці цифри значно перевищують відомі випадки загибелі косаток.

Результати вказують, що люди щорічно виловлюють близько 44 білих акул біля узбережжя Південної Африки в рамках програми контролю чисельності акул у Квазулу-Натале, а також як прилов.

Ще 1991 року спостереження показали, що популяція великих білих акул у Південній Африці значно скоротилася. Однак дослідження 2023 року показало, що чисельність акул насправді не скоротилася, а просто змістилася на схід. Та сама група вчених у 2024 році заявила, що відсутність зростання популяції з моменту вжиття заходів захисту в 1991 році все ж таки викликає занепокоєння.

Зазначимо, останні чисельності білих акул проводилися до 2011 року і показали, що популяція налічувала близько 908 особин. Подальший аналіз з використанням генетичних даних, опублікований у 2016 році, показав, що в одній популяції, що схрещується між собою, уздовж узбережжя Південної Африки налічується лише 333 дорослих особини. На жаль, відтоді перепису хижаків не проводили.

Під час написання використовували матеріали Endangered Species Research, Science Alert.