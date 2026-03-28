На 90% чище: разработан революционный способ мытья фруктов и овощей (видео)

Исследователи разработали совершенно новый и необычный способ очистки фруктов и овощей — новая метода сделала их на 90% чище.

В недавнем исследовании команда из Корнельского университета разработала методику, при которой в воду вводятся крошечные пузырьки вместе с низкочастотной звуковой волной. Авторы нового метода утверждают, что это сочетание привело к усиленному, покачивающемуся движению, которое сделало овощи на 90% чище в сравнением с использованием только пены или только воды, пишет Фокус.

Отметим, что ученые протестировали новую методику на помидорах, но считают, что безхимические, щадящие свойства метода могут также сделать его полезным для очистки чувствительного медицинского оборудования или полупроводников.

По словам старшего автора исследования и инженера из Корнельского университета Санни Юнга, им с коллегами удалось доказать, что, рассматривая пузырек как вынужденный гармонический осциллятор, где поверхностное натяжение действует как пружина, а окружающая жидкость — как масса, можно предсказуемо масштабировать и настраивать акустические частоты для максимальной эффективности очистки.

Пищевая и сельскохозяйственная промышленность, как правило, используют агрессивные химикаты или ультразвуковую очистку для удаления вредных патогенов, таких как сальмонелла или листерия. Однако последние могут оставлять остатки, тогда как первые могут способствовать росту микроорганизмов.

Однако вышеупомянутые отрасли — не единственные, которые нуждаются в сравнительно щадящем, химически безопасном способе очистки. Например, необходимо удалять биопленки с чувствительных медицинских устройств, таких как имплантаты или катетеры. По словам Юнга, они с коллегами хотели проверить, можно ли добить эффективной очистки поверхности с помощью пузырьков или звука, используя низкие, субкавитационные акустические частоты, избегая эрозии и турбулентности, вызываемых традиционной высокочастотной ультразвуковой очисткой.

В ходе исследования ученые использовали стеклянный тампон с открытым верхом, соединенный со шприцевым насосом для генерации пузырьков. Затем они установили высокоскоростные камеры для отслеживания взаимодействия между пузырьками и "грязью", которая в данном случае представляла собой искусственно созданную белковую почву для упрощения количественного анализа.

Далее ученые сгенерировали крошечные пузырьки и подвергли их воздействию низкочастотных звуковых волн с помощью подводного динамика. Удивительно, но это привело к тому, что пузырьки стали демонстрировать "прерывистое" движение, создающее "сильные локализованные силы сдвига". Авторы исследования также обнаружили, что новый метод оказался невероятно эффективным в очистке.

При написании использовались материалы Droplet, Cornell University, Gizmodo.