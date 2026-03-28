На 90% чистіше: розроблено революційний спосіб миття фруктів і овочів (відео)

Дослідники розробили зовсім новий і незвичайний спосіб очищення фруктів та овочів — нова методу зробила їх на 90% чистіше.

У нещодавньому дослідженні команда з Корнельського університету розробила методику, за якої у воду вводяться крихітні бульбашки разом із низькочастотною звуковою хвилею. Автори нового методу стверджують, що це поєднання призвело до посиленого руху, що погойдується, який зробив овочі на 90% чистішими порівняно з використанням тільки піни або тільки води, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що вчені протестували нову методику на помідорах, але вважають, що безхімічні, щадні властивості методу можуть також зробити його корисним для очищення чутливого медичного обладнання або напівпровідників.

Відео дня

За словами старшого автора дослідження та інженера з Корнельського університету Санні Юнга, їм із колегами вдалося довести, що, розглядаючи бульбашку як вимушений гармонійний осцилятор, де поверхневий натяг діє як пружина, а навколишня рідина — як маса, можна передбачувано масштабувати та налаштовувати акустичні частоти для максимальної ефективності очищення.

Харчова та сільськогосподарська промисловість, як правило, використовують агресивні хімікати або ультразвукове очищення для видалення шкідливих патогенів, таких як сальмонела або лістерія. Однак останні можуть залишати залишки, тоді як перші можуть сприяти росту мікроорганізмів.

Однак вищезгадані галузі — не єдині, які потребують порівняно щадного, хімічно безпечного способу очищення. Наприклад, необхідно видаляти біоплівки з чутливих медичних пристроїв, таких як імплантати або катетери. За словами Юнга, вони з колегами хотіли перевірити, чи можна домогтися ефективного очищення поверхні за допомогою бульбашок або звуку, використовуючи низькі, субкавітаційні акустичні частоти, уникаючи ерозії та турбулентності, які спричиняються традиційним високочастотним ультразвуковим очищенням.

Під час дослідження вчені використовували скляний тампон із відкритим верхом, з'єднаний зі шприцевим насосом для генерації бульбашок. Потім вони встановили високошвидкісні камери для відстеження взаємодії між бульбашками і "брудом", який у цьому разі являв собою штучно створений білковий ґрунт для спрощення кількісного аналізу.

Далі вчені згенерували крихітні бульбашки і піддали їх впливу низькочастотних звукових хвиль за допомогою підводного динаміка. Дивно, але це призвело до того, що бульбашки стали демонструвати "переривчастий" рух, що створює "сильні локалізовані сили зсуву". Автори дослідження також виявили, що новий метод виявився неймовірно ефективним в очищенні.

Під час написання використовували матеріали Droplet, Cornell University, Gizmodo.