Сотворили чудо: назван вид, способный делать то, что ученые считали невозможным

В отличие от большинстве насекомых, снежные мухи процветают в холоде — долгое время ученые не понимали как, но теперь, похоже, этот секрет раскрыт.

Насекомые — хладнокровные, а потому низкие температуры делают их слишком вялыми для нормального функционирования. Отсюда и заметное снижение количества наблюдений насекомых зимой. Но многим насекомым все же удается выживать в холоде, и новые исследования показывают, что один вид все же бросает вызов здравому смыслу, когда дело доходит до выживания зимой, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Снежные мухи (Chionea) — маленькие бескрылые насекомые, которые активно порхают по снегу зимой, даже когда температура опускается ниже нуля. Представители этого вида все еще остаются загадкой для исследователей, но недавнее исследование представляет генетические доказательства с поразительными последствиями. Ученые пришли к выводу, что снежные мухи, по-видимому, вырабатывают собственное тепло тела, как млекопитающие, а также производят антифризные белки, больше напоминающие белки арктических рыб, а не насекомых.

Відео дня

По словам ведущих авторов исследования и специалистов по насекомым из Северо-Западного и Лундскго университета Марко Галлио и Маркуса Стенсмира, они надуются, что новая работа даст толчок новым исследованиям механизма устойчивости к холоду у насекомых, и особенно механизмам выработки тепла у видов, адаптированных к холоду.

Экстремальный холод, как известно, может быть смертельным для насекомых, вызывая замерзание воды в их клетках с образованием кристаллов льда, которые разрушают клетки. Именно этим обусловлено то, что насекомые обычно прячутся от холода и впадают в спячку. Однако некоторые виды вырабатывают сахара и антифризные белки, чтобы противостоять разрушительному воздействию холода.

И все же, ученые обнаружили, что снежные мухи делают прямо противоположное: ползают по снегу, чтобы спариться и отложить яйца. В новой работе ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, что делает снежных мух такими особенными. Для этого ученые секвенировали геном и РНК снежных мух, а затем сравнили данные с другими насекомыми. В результате команда обнаружила некоторые антифризные белки, которые "удивительно" больше напоминали белки арктических рыб, чем других насекомых со схожими функциями.

Команде также удалось идентифицировать некоторые гены, которые обычно встречаются у млекопитающих, таких как белые медведи, чья бурая жировая ткань вырабатывает тепло посредством митохондриальных процессов. Таким образом, с генетической точки зрения, снежные мухи представляли собой загадочную смесь насекомых, рыб и млекопитающих.

Ученые провели несколько экспериментов, однако в конце концов заявили, что у них пока нет "неопровержимых доказательств" механизмов выработки тепла снежными мухами. Мухи определенно вырабатывают тепло — что, безусловно, очень неожиданно, — но в идеале команда надеется собрать доказательства на клеточном уровне, подтверждающие это.

Во время написания использовались материалы Current Biology, Gizmodo.