Створили диво: названо вид, здатний робити те, що вчені вважали неможливим

На відміну від більшості комах, снігові мухи процвітають у холоді — тривалий час вчені не розуміли як, але тепер, схоже, цей секрет розкрито.

Комахи — холоднокровні, а тому низькі температури роблять їх занадто млявими для нормального функціонування. Звідси і помітне зниження кількості спостережень комах взимку. Але багатьом комахам все ж вдається виживати в холоді, і нові дослідження показують, що один вид все ж кидає виклик здоровому глузду, коли справа доходить до виживання взимку, пише Фокус.

Снігові мухи (Chionea) — маленькі безкрилі комахи, які активно пурхають по снігу взимку, навіть коли температура опускається нижче нуля. Представники цього виду все ще залишаються загадкою для дослідників, але нещодавнє дослідження представляє генетичні докази з вражаючими наслідками. Вчені дійшли висновку, що снігові мухи, мабуть, виробляють власне тепло тіла, як ссавці, а також виробляють антифризні білки, що більше нагадують білки арктичних риб, а не комах.

За словами провідних авторів дослідження і фахівців із комах із Північно-Західного і Лундського університетів Марко Галліо і Маркуса Стенсміра, вони сподіваються, що нова робота дасть поштовх новим дослідженням механізму стійкості до холоду в комах, а особливо механізмам вироблення тепла у видів, адаптованих до холоду.

Екстремальний холод, як відомо, може бути смертельним для комах, спричиняючи замерзання води в їхніх клітинах з утворенням кристалів льоду, які руйнують клітини. Саме цим зумовлено те, що комахи зазвичай ховаються від холоду і впадають у сплячку. Однак деякі види виробляють цукри та антифризні білки, щоб протистояти руйнівному впливу холоду.

І все ж, вчені виявили, що снігові мухи роблять прямо протилежне: повзають по снігу, щоб злучитися і відкласти яйця. У новій роботі вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, що робить снігових мух такими особливими. Для цього вчені секвенували геном і РНК снігових мух, а потім порівняли дані з іншими комахами. У результаті команда виявила деякі антифризні білки, які "дивовижно" більше нагадували білки арктичних риб, ніж інших комах зі схожими функціями.

Команді також вдалося ідентифікувати деякі гени, які зазвичай зустрічаються у ссавців, таких як білі ведмеді, чия бура жирова тканина виробляє тепло за допомогою мітохондріальних процесів. Таким чином, з генетичної точки зору, снігові мухи являли собою загадкову суміш комах, риб і ссавців.

Вчені провели кілька експериментів, проте врешті-решт заявили, що у них поки немає "неспростовних доказів" механізмів вироблення тепла сніговими мухами. Мухи, безумовно, виробляють тепло — що, безумовно, дуже несподівано, — але в ідеалі команда сподівається зібрати докази на клітинному рівні, що підтверджують це.

Під час написання використовувалися матеріали Current Biology, Gizmodo.