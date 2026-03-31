Клещи неплохо приживаются в квартирах: на коврах и даже плитке

Результаты исследования показывают, что паразитические паукообразные могут выжить достаточно долго на разных типах напольных покрытий.

Ученые обнаружили доказательства того, что некоторые кровососущие клещи потенциально могут обосноваться в домах на довольно длительное время. Исследователи из Университета штата Огайо изучили, как долго два вида клещей, переносящих болезни, могут выживать на различных типах напольных покрытий. Хотя продолжительность выживания варьировалась в зависимости от напольного покрытия, клещи могут жить на таких поверхностях до месяца, пишет Фокус.

Ученые решили выяснить, могут ли кровососущие клещи, случайно занесенные в помещение на одежде или других предметах, выжить в доме достаточно долго, чтобы укусить и, возможно, заразить человека.

Для эксперимента ученые использовали два вида клещей рода Amblyomma: A. maculatum и A. americanum. Эти клещи известны тем, что распространяют среди людей различные болезни.

Ученые наблюдали за поведением клещей на пяти типах напольных покрытий: плитке, деревянном покрытии, виниловом покрытии, ковре с коротким ворсом и ковре с длинным ворсом. Авторы исследования изучили по 90 клещей каждого вида в течение трех этапов эксперимента, по 18 клещей каждого вида на каждый тип напольного покрытия.

Оказалось, что оба вида клещей долго живут на всех типах напольных покрытий, а именно в среднем от 10 до 15 дней. При этом самая короткая средняя продолжительность жизни составила 7 дней на плитке, а самая длинная – 25 дней на виниловом покрытии.

Тем не менее, клещи живут на таких напольных покрытиях намного меньше, чем обычно в дикой природе, где они могут жить примерно 2 года. Вероятно, это связано с сухостью поверхностей. При этом ученые говорят, что не совсем ясно, насколько вероятно, что клещ, занесенный в помещение, укусит человека. Но полученные результаты дают приблизительное представление о возможном риске.

Ученые говорят, что после посещения мест, где распространены клещи, нужно обязательно дважды осмотреть себя, свою одежду, а также своих питомцев на наличие клещей. Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, любых обнаруженных клещей следует немедленно удалить.

При написании материала использованы источники: Journal of Vector Ecology, Gizmodo.