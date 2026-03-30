Самое неожиданное открытие года: оказалось, на Земле не существует акул

Новый анализ ДНК акул вносит свои коррективы в наше понимание этих острозубых хищников — ученые считают, что акул как таковых вовсе не существует.

Благодаря новому исследованию Йельского университета нам, вероятно, придется переосмыслить понятие "акул". Эволюционные биологи сравнили ДНК разных акул друг с другом, а также с похожими, но не являющимися акулами видами, такими как скаты, хвостоколы и химеры. Результаты указывают на то, что акул на Земле на самом деле не существует, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда утверждает, что акулы не обязательно являются ближайшими родственниками друг друга, что ставит под сомнение всю концепцию акул как биологической категории. По словам первого автора исследования Чейза Браунштейна из Йельского университета, их работа по сути ставит под сомнение идею о том, что все акулы имеют общего предка, за исключением скатов и хвостоколов.

Відео дня

Ученые признают, что результаты можно интерпретировать двояко:

либо акулы не являются естественной группой, поскольку не имеют общего предка;

либо скаты и хвостоколы — просто другой тип акул.

В ходе исследования ученые проанализировали генетические данные 48 различных видов, изучив их полные геномы. По словам последнего автора исследования, профессора экологии и эволюционной биологии Томаса Нира, сравнивая полные геномы, а не только отдельные гены, им удалось луче понять, как организмы связаны друг с другом.

Авторы отмечают, что они исследовали, как азличные способы отбора последовательностей ДНК из всего генома могут повлиять на наше понимание родства акул, скатов и других хрящевых рыб. Обнаруженные данные оказались противоречивыми: некоторые сегменты ДНК, известные как экзоны, показали, что все акулы могут принадлежать к одному семейству. Но другие участки указывали на обратное — некоторые виды акул могут быть более тесно связаны со скатами, чем другие виды акул.

Таким образом, эти странные акулы могут быть просто дальними родственниками остального мира акул, отделившись от генетического дерева гораздо раньше в своей эволюционной истории.

Отметим, ранее считалось, что все акулы имеют общего предка, за исключением других видов — например, скатов. Гипотеза этого исследования заключается в том, что некоторые виды акул являются генетическими аномалиями, довольно далекими на эволюционном древе от других акул.

При написании использовались материалы BBC Science Focus, Yale University.