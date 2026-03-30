Найнесподіваніше відкриття року: виявилося, на Землі не існує акул

Новий аналіз ДНК акул вносить свої корективи в наше розуміння цих гострозубих хижаків — вчені вважають, що акул як таких зовсім не існує.

Завдяки новому дослідженню Єльського університету нам, ймовірно, доведеться переосмислити поняття "акул". Еволюційні біологи порівняли ДНК різних акул одна з одною, а також зі схожими, але такими, що не є акулами, видами, такими як скати, хвостоколи і химери. Результати вказують на те, що акул на Землі насправді не існує, пише Фокус.

Команда стверджує, що акули не обов'язково є найближчими родичами одна одної, що ставить під сумнів всю концепцію акул як біологічної категорії. За словами першого автора дослідження Чейза Браунштейна з Єльського університету, їхня робота по суті ставить під сумнів ідею про те, що всі акули мають спільного предка, за винятком скатів і хвостоколів.

Вчені визнають, що результати можна інтерпретувати двояко:

або акули не є природною групою, оскільки не мають спільного предка;

або скати і хвостоколи — просто інший тип акул.

Під час дослідження вчені проаналізували генетичні дані 48 різних видів, вивчивши їхні повні геноми. За словами останнього автора дослідження, професора екології та еволюційної біології Томаса Ніра, порівнюючи повні геноми, а не лише окремі гени, їм вдалося промені зрозуміти, як організми пов'язані один з одним.

Автори зазначають, що вони досліджували, як різні способи відбору послідовностей ДНК з усього геному можуть вплинути на наше розуміння спорідненості акул, скатів та інших хрящових риб. Виявлені дані виявилися суперечливими: деякі сегменти ДНК, відомі як екзони, показали, що всі акули можуть належати до одного сімейства. Але інші ділянки вказували на зворотне — деякі види акул можуть бути тісніше пов'язані зі скатами, ніж інші види акул.

Таким чином, ці дивні акули можуть бути просто далекими родичами решти світу акул, відокремившись від генетичного дерева набагато раніше у своїй еволюційній історії.

Зазначимо, раніше вважалося, що всі акули мають спільного предка, за винятком інших видів — наприклад, скатів. Гіпотеза цього дослідження полягає в тому, що деякі види акул є генетичними аномаліями, досить далекими на еволюційному дереві від інших акул.

Під час написання використовували матеріали BBC Science Focus, Yale University.