Кліщі непогано приживаються у квартирах: на килимах і навіть плитці

Результати дослідження показують, що паразитичні павукоподібні можуть вижити досить довго на різних типах підлогових покриттів.

Учені виявили докази того, що деякі кровосисні кліщі потенційно можуть влаштуватися в будинках на досить тривалий час. Дослідники з Університету штату Огайо вивчили, як довго два види кліщів, що переносять хвороби, можуть виживати на різних типах підлогових покриттів. Хоча тривалість виживання варіювалася залежно від підлогового покриття, кліщі можуть жити на таких поверхнях до місяця, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені вирішили з'ясувати, чи можуть кровосисні кліщі, випадково занесені в приміщення на одязі або інших предметах, вижити в будинку досить довго, щоб вкусити і, можливо, заразити людину.

Відео дня

Для експерименту вчені використовували два види кліщів роду Amblyomma: A. maculatum і A. americanum. Ці кліщі відомі тим, що поширюють серед людей різні хвороби.

Учені спостерігали за поведінкою кліщів на п'яти типах підлогових покриттів: плитці, дерев'яному покритті, вініловому покритті, килимі з коротким ворсом і килимі з довгим ворсом. Автори дослідження вивчили по 90 кліщів кожного виду протягом трьох етапів експерименту, по 18 кліщів кожного виду на кожен тип підлогового покриття.

Виявилося, що обидва види кліщів довго живуть на всіх типах підлогових покриттів, а саме в середньому від 10 до 15 днів. При цьому найкоротша середня тривалість життя становила 7 днів на плитці, а найдовша — 25 днів на вініловому покритті.

Проте кліщі живуть на таких підлогових покриттях набагато менше, ніж зазвичай у дикій природі, де вони можуть жити приблизно 2 роки. Ймовірно, це пов'язано з сухістю поверхонь. При цьому вчені кажуть, що не зовсім зрозуміло, наскільки ймовірно, що кліщ, занесений у приміщення, вкусить людину. Але отримані результати дають приблизне уявлення про можливий ризик.

Учені кажуть, що після відвідування місць, де поширені кліщі, потрібно обов'язково двічі оглянути себе, свій одяг, а також своїх улюбленців на наявність кліщів. Згідно з рекомендаціями Центрів з контролю та профілактики захворювань США, будь-яких виявлених кліщів слід негайно видалити.

Під час написання матеріалу використано джерела: Journal of Vector Ecology, Gizmodo.