Артеміда-2: вибух на Сонці може ускладнити перший за 50 років політ астронавтів навколо Місяця

На Сонці було зафіксовано потужний спалах класу Х1.4, який спричинив проблеми зі зв'язком на Землі. У NASA спостерігають за активністю Сонця, яка може стати проблемою для запуску місії "Артеміда-2".

Увечері 1 квітня 2026 року з космодрому в штаті Флорида в історичну подорож навколо Місяця вперше за 54 роки мають полетіти четверо астронавтів: троє американців і один канадець. Місія "Артеміда-2" передбачає, що астронавти проведуть 10 днів у космосі, коли вони здійснять обліт Місяця на космічному кораблі "Оріон" і повернуться назад на Землю. Але рано вранці 30 березня на Сонці стався потужний спалах класу Х1.4, який спричинив проблеми зі зв'язком на Землі. Разом із ним у бік планети був спрямований корональний викид маси. У NASA спостерігають за активністю Сонця, адже вона може перешкодити запуску місії "Артеміда", хоча в космічному агентстві США налаштовані оптимістично, пише Фокус.

Колосальний спалах класу X1.4 спричинив серйозний збій у роботі радіозв'язку над деякими частинами Азії та Австралії. Разом зі спалахом із Сонця вирвався корональний викид маси, тобто потік плазми і магнітних полів, спрямований у бік Сонця. Спалах стався в області сонячних плям AR 4405.

На Сонці було зафіксовано потужний спалах класу Х1.4

Спалахи на Сонці, що являють собою викид потужного випромінювання та енергії, а також корональні викиди маси можуть становити серйозну небезпеку для астронавтів і супутників у космосі. До того ж спалахи класу Х є найпотужнішими на Сонці. Наразі область AR 4405 повернута в бік Землі і там знову може виникнути потужний сонячний спалах.

Корональні викиди маси, коли вони досягають Землі, можуть спричинити геомагнітну бурю. Згідно з протоколами NASA, така буря може порушити зв'язок із космічним кораблем, який був виведений на навколоземну орбіту. Поки що вчені з NASA спостерігають за сонячною активністю, але останні дані вказують на те, що місія "Артеміда-2", якщо не станеться нічого непередбачуваного, має стартувати 1 квітня (за Києвом це буде ближче до опівночі).

Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Христина Кук з NASA і Джеремі Хансен з Канадського космічного агентства вирушать у 10-денну подорож навколо Місяця і назад Фото: solar-system

Згідно з останнім повідомленням NASA, існує 80% ймовірність того, що погодні умови будуть сприятливими для запуску історичної місії. Також учені не очікують, що корональний викид маси із Сонця може спричинити будь-які проблеми в космічного корабля або в астронавтів.

Нагадуємо, що місія "Артеміда-2" являє собою перший пілотований політ навколо Місяця з часів місії "Аполлон-17" 1972 року. Також астронавти вперше полетять на космічному кораблі "Оріон", який виведе в космос потужна ракета-носій Space Launch System. До цього космічний корабель літав до Місяця без екіпажу. Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Христина Кук з NASA і Джеремі Хансен з Канадського космічного агентства вирушать у 10-денну подорож навколо Місяця і назад.

Це буде тестова місія перед тим як NASA 2028 року відправить астронавтів на поверхню Місяця, де люди не були з грудня 1972 року.

