Собаки, помидоры, мухи и разные люди: на Туринской плащанице обнаружен странный набор ДНК

Истинное происхождение Туринской плащаницы оспаривается учеными уже давно. Новое открытие только усугубляет проблему. В ткани, которой, как считается было обернуто тело Иисуса Христа, ученые обнаружили генетический материал многих живых организмов: растений животных, рыб и людей.

Туринская плащаница, на которой, как считается сохранился отпечаток лица и тела Иисуса Христа, имеет длину 4,4 метра, а ширину — 1,1 метра. Это одна из самых известных христианских реликвий, которая вызывает споры относительно ее истинного происхождения и времени создания среди исследователей христианства. Ученые из Университета Падуи (Италия) провели новый анализ Туринской плащаницы и обнаружили, что она содержит ДНК животных, растений и разных людей. Это открытие усложняет попытки точно определить происхождение ткани, в которую, как считается, после распятия 2000 лет назад был завернут Иисус Христос, пишет Фокус.

Ученые давно спорят о том, имеет ли какое-либо отношение Туринская плащаница к Иисусу Христу, которого распяли римляне 2000 лет назад. Например, в 1988 году ученые с помощью радиоуглеродного анализа и масс-спектрометрии определили, что Туринская плащаница была создана ​​где-то между 1260 и 1390 годами. Таким образом исследователи исключили возможность того, что изображение человека на ткани могло принадлежать Иисусу Христу. С тех пор исследователи христианства спорят о точности определения возраста Туринской плащаницы.

В 2015 году ученые из Университета Падуи проанализировали христианскую реликвию и впервые предположили, что эта ткань могла быть создана в Индии, а затем попала в Европу. Теперь же та же группа ученых провела новый анализ и обнаружила, что Туринская плащаница содержит огромное разнообразие средневековой и современной ДНК.

Фото: popularmechanics.com

В частности, генетический материал, обнаруженный на ткани, принадлежит домашним кошкам и собакам, курам, крупному рогатому скоту, козам, овцам, свиньям и лошадям, а также некоторым диким животным. Также ученые обнаружили ДНК некоторых видов рыб, а также морских ракообразных, мух и клещей.

На Туринской плащанице также сохранился генетический материал таких растений как морковь, пшеница, а также перец, помидоры и картофель. Эти растения в Европе появились только после того, как исследователи начали путешествовать по Азии и Америке. Но точное время попадания ДНК растений и животных на Туринскую плащаницу установить не удалось.

Ученые также обнаружили ДНК многих людей, которые имели дело с Туринской плащаницей. Это делает невозможным идентифицировать исходную человеческую ДНК на этой ткани, говорят ученые. Почти 40% человеческой ДНК принадлежит предкам современных жителей Индии. Возможно, пряжа для ткани была произведена в Индии, а затем была доставлена Европу.

Андерс Гетерстрем из Стокгольмского университета в Швеции говорит, что многие ученые согласны с тем, что Туринская плащаница на самом деле была создана в XIII веке и не имеет отношения к Иисусу Христу. Хотя споры об этом все еще продолжаются. При этом ученый не согласен с выводами нового исследования и указывает на прошлые научные работы, которые показали, что ткань для Туринской плащаницы была создана во Франции в XIII веке.

"У Туринской плащаницы своя собственная история, и эта история может быть интереснее, чем ее легендарное происхождение, которое не имеет научного подтверждения", — говорит Гетерстрем.

При написании материала использованы источники: Biorxiv, New Scientist.