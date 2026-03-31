Собаки, помідори, мухи і різні люди: на Туринській плащаниці виявлено дивний набір ДНК

Істинне походження Туринської плащаниці заперечується вченими вже давно. Нове відкриття тільки посилює проблему. У тканині, якою, як вважається, було обгорнуте тіло Ісуса Христа, вчені виявили генетичний матеріал багатьох живих організмів: рослин тварин, риб і людей.

Туринська плащаниця, на якій, як вважається, зберігся відбиток обличчя і тіла Ісуса Христа, має довжину 4,4 метра, а ширину — 1,1 метра. Це одна з найвідоміших християнських реліквій, яка викликає суперечки щодо її справжнього походження та часу створення серед дослідників християнства. Науковці з Університету Падуї (Італія) провели новий аналіз Туринської плащаниці та виявили, що вона містить ДНК тварин, рослин і різних людей. Це відкриття ускладнює спроби точно визначити походження тканини, в яку, як вважається, після розп'яття 2000 років тому був загорнутий Ісус Христос, пише Фокус .

Учені давно сперечаються про те, чи має якийсь стосунок Туринська плащаниця до Ісуса Христа, якого розіп'яли римляни 2000 років тому. Наприклад, 1988 року вчені за допомогою радіовуглецевого аналізу і мас-спектрометрії визначили, що Туринська плащаниця була створена десь між 1260 і 1390 роками. Таким чином дослідники виключили можливість того, що зображення людини на тканині могло належати Ісусу Христу. Відтоді дослідники християнства сперечаються про точність визначення віку Туринської плащаниці.

У 2015 році вчені з Університету Падуї проаналізували християнську реліквію і вперше припустили, що ця тканина могла бути створена в Індії, а потім потрапила до Європи. Тепер же та ж група вчених провела новий аналіз і виявила, що Туринська плащаниця містить величезне розмаїття середньовічної та сучасної ДНК.

Туринська плащаниця, на якій, як вважається, зберігся відбиток обличчя і тіла Ісуса Христа, має довжину 4,4 метра, а ширину — 1,1 метра. Це одна з найвідоміших християнських реліквій, яка викликає суперечки щодо її істинного походження та часу створення серед дослідників християнства

Зокрема, генетичний матеріал, виявлений на тканині, належить домашнім кішкам і собакам, курям, великій рогатій худобі, козам, вівцям, свиням і коням, а також деяким диким тваринам. Також учені виявили ДНК деяких видів риб, а також морських ракоподібних, мух і кліщів.

На Туринській плащаниці також зберігся генетичний матеріал таких рослин як морква, пшениця, а також перець, помідори та картопля. Ці рослини в Європі з'явилися тільки після того, як дослідники почали подорожувати Азією та Америкою. Але точний час потрапляння ДНК рослин і тварин на Туринську плащаницю встановити не вдалося.

Вчені також виявили ДНК багатьох людей, які мали справу з Туринською плащаницею. Це унеможливлює ідентифікувати вихідну людську ДНК на цій тканині, кажуть учені. Майже 40% людської ДНК належить предкам сучасних жителів Індії. Можливо, пряжа для тканини була вироблена в Індії, а потім була доставлена до Європи.

Андерс Гетерстрем зі Стокгольмського університету у Швеції каже, що багато вчених згодні з тим, що Туринська плащаниця насправді була створена в XIII столітті і не має відношення до Ісуса Христа. Хоча суперечки про це все ще тривають. При цьому вчений не згоден з висновками нового дослідження і вказує на минулі наукові роботи, які показали, що тканину для Туринської плащаниці було створено у Франції в XIII столітті.

"У Туринської плащаниці своя власна історія, і ця історія може бути цікавішою, ніж її легендарне походження, яке не має наукового підтвердження", — каже Гетерстрем.

Як уже писав Фокус, на Туринській плащаниці виявлено деталі, що вказують на воскресіння Ісуса Христа.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили невідому величезну підземну структуру під пірамідами в Єгипті.

Під час написання матеріалу використано джерела: Biorxiv, New Scientist.