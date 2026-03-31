Весит столько же, сколько и страус эму: создано самое большое в мире мини-яйцо Cadbury (фото)

На изготовление этого пасхального мега-мини-яйца потребовалось два дня, а его вес составил 55 килограммов, что соизмеримо с весом страуса эму.

Создано самое большое в мире мини-яйцо Cadbury весит столько же, сколько и страус эму. Известно, что шоколадье потратили два дня на изготовление этого гигантского пасхального яйца вручную, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Высота яйца составила 79 метров, а его вес достиг 55 килограммов, что соизмеримо с весом взрослого страуса эму. Отметим, что мега-мини-яйцо покрыто нежно-розовой сахарной глазурью и имеет едва заметные вкрапления на поверхности.

Мини-яйца Cadbury — еще один абсолютный фаворит и неотъемлемая часть британской Пасхи, потому создание мега-мини-яйца показалось любопытным вызовом. По словам шоколатье Cadbury Клэр Филдинг, они с коллегами взяли мгновенно узнаваемую скорлупу и шоколадную начинку и превратили ее в настоящий шедевр.

Відео дня

Отметим, что яйцо выставлено в зоне изготовления шоколада в Cadbury World в Бурнвилле, Англия, примерно в 160 километрах к северо-западу от Лондона.

В настоящее время Mega Mini Egg выставлен в Великобритании Фото: Cadbury World

К слову, исследователи также рассказали, сколько шоколада может съесть человек без вреда для здоровья. Исследования показывают, что взрослому человеку весом 75 килограммов необходимо съесть 75 000 миллиграммов, чтобы достичь токсического уровня. По нашим оценкам, для достижения этого уровня человеку нужно было бы съесть:

711 обычных плиток молочного шоколада$

7084 шоколадных конфет;

332 стандартных плитки темного шоколада.

При написании использовались материалы Cadbury World, Popular Science.