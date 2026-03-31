Важить стільки ж, скільки і страус ему: створено найбільше у світі міні-яйце Cadbury (фото)

Створено найбільше у світі міні-яйце Cadbury важить стільки ж, скільки і страус ему. Відомо, що шоколадьє витратили два дні на виготовлення цього гігантського великоднього яйця вручну, пише Фокус.

Висота яйця становила 79 метрів, а його вага досягла 55 кілограмів, що можна порівняти з вагою дорослого страуса ему. Зазначимо, що мега-міні-яйце вкрите ніжно-рожевою цукровою глазур'ю і має ледь помітні вкраплення на поверхні.

Міні-яйця Cadbury — ще один абсолютний фаворит і невід'ємна частина британського Великодня, тому створення мега-міні-яйця здалося цікавим викликом. За словами шоколатьє Cadbury Клер Філдінг, вони з колегами взяли миттєво впізнавану шкаралупу і шоколадну начинку і перетворили її на справжній шедевр.

Зазначимо, що яйце виставлено в зоні виготовлення шоколаду в Cadbury World у Бурнвіллі, Англія, приблизно за 160 кілометрів на північний захід від Лондона.

Наразі Mega Mini Egg виставлено у Великій Британії Фото: Cadbury World

До слова, дослідники також розповіли, скільки шоколаду може з'їсти людина без шкоди для здоров'я. Дослідження показують, що дорослій людині вагою 75 кілограмів необхідно з'їсти 75 000 міліграмів, щоб досягти токсичного рівня. За нашими оцінками, для досягнення цього рівня людині потрібно було б з'їсти:

711 звичайних плиток молочного шоколаду

7084 шоколадних цукерок;

332 стандартних плитки темного шоколаду.

Під час написання використовували матеріали Cadbury World, Popular Science.