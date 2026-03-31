Готовит еду и убирает: китайский домашний робот-гуманоид с ИИ приступил к работе (видео)

Робот Panther от компании UniX AI предназначен для выполнения разнообразных бытовых задач дома у владельца.

Китайская компания UniX AI представила домашнего робота с искусственным интеллектом, который предназначен для выполнения повседневных бытовых задач, таких как пробуждение людей, приготовление пищи и уборка комнат, пишет Фокус.

Робот Panther, созданный китайской компанией UniX AI, имеет высоту около 160 см и весит около 80 кг. Он может работать на одной зарядке от 8 до 16 часов. Хотя это человекоподобный робот, у него нет двух ног, вместо этого он перемещается на колесной базе. Она позволяет роботу эффективно перемещаться внутри домов, квартир и служебных помещений, выполняя разнообразные задачи. Компания UniX AI начала тестирование своего робота в реальных домах и служебных помещениях.

Робот Panther имеет систему восприятия, состоящую из двух камер, микрофонов для голосового взаимодействия с человеком, а также лидара, который позволяет точно оценивать расстояние до предметов и препятствий. Это немного похоже на работу робота-пылесоса.

Но эта машина представляет собой полноценного домашнего помощника. Человекоподобный робот имеет две бионические руки с 8 степенями свободы длиной почти 1 метр, которые могут поднимать до 12 кг. Робот оснащен специальными датчиками, которые позволяют ему работать даже с очень мелкими предметами.

Робот может распознавать окружающие предметы, поднимать и перемещать их в нужное место. Этот робот с ИИ может выполнять ряд бытовых задач, включая пробуждение людей по утрам, приготовление завтрака, уборку комнат, сортировку вещей и управление некоторой бытовой техникой.

Робот от UniX AI предназначен для выполнения многоэтапных задач, то есть он может выполнять действия последовательно: поднял какую-то вещь, переместил ее на хранение, убрал комнату.

Несмотря на достигнутый прогресс в создании домашних роботов с ИИ, эксперты говорят, что такие машины по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами, которые нужно решить, прежде, чем эти роботы-помощники станут массовым явлением в домах и квартирах.

Дома и квартиры представляют собой сложные пространства с различным освещением и предметами разнообразной формы и текстуры, а потому роботы не всегда могут верно выполнять поставленные задачи.

Также роботы-помощники все еще не очень хорошо взаимодействуют с такими мягкими предметами, как одежда, а также не всегда справляются с различными бытовыми приборами.

Как уже писал Фокус, компания Xiaomi провела модернизацию своего человекоподобного робота CyberOne. Теперь он имеет новую тактильную бионическую руку с искусственным потоотделением для охлаждения.

Также Фокус писал о том, что на Туринской плащанице, которой, как считается было обернуто тело Иисуса Христа, обнаружен странный набор ДНК.

При написании материала использованы источники: UniX AI, Interesting Engineering.