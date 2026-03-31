Готує їжу і прибирає: китайський домашній робот-гуманоїд із ШІ розпочав роботу (відео)

Робот Panther від компанії UniX AI призначений для виконання різноманітних побутових завдань вдома у власника.

Китайська компанія UniX AI представила домашнього робота зі штучним інтелектом, який призначений для виконання повсякденних побутових завдань, таких як пробудження людей, приготування їжі та прибирання кімнат, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Робот Panther, створений китайською компанією UniX AI, має висоту близько 160 см і важить близько 80 кг. Він може працювати на одній зарядці від 8 до 16 годин. Хоча це людиноподібний робот, у нього немає двох ніг, замість цього він переміщується на колісній базі. Вона дає змогу роботу ефективно переміщатися всередині будинків, квартир і службових приміщень, виконуючи різноманітні завдання. Компанія UniX AI почала тестування свого робота в реальних будинках і службових приміщеннях.

Відео дня

Робот Panther має систему сприйняття, що складається з двох камер, мікрофонів для голосової взаємодії з людиною, а також лідара, який дає змогу точно оцінювати відстань до предметів і перешкод. Це трохи схоже на роботу робота-пилососа.

Але ця машина являє собою повноцінного домашнього помічника. Людиноподібний робот має дві біонічні руки з 8 ступенями свободи довжиною майже 1 метр, які можуть піднімати до 12 кг. Робот оснащений спеціальними датчиками, які дають йому змогу працювати навіть із дуже дрібними предметами.

Робот може розпізнавати навколишні предмети, піднімати і переміщати їх у потрібне місце. Цей робот з ШІ може виконувати низку побутових завдань, включно з пробудженням людей вранці, приготуванням сніданку, прибиранням кімнат, сортуванням речей і управлінням деякою побутовою технікою.

Робот від UniX AI призначений для виконання багатоетапних завдань, тобто він може виконувати дії послідовно: підняв якусь річ, перемістив її на зберігання, прибрав кімнату.

Незважаючи на досягнутий прогрес у створенні домашніх роботів зі штучним інтелектом, експерти кажуть, що такі машини, як і раніше, стикаються з серйозними проблемами, які потрібно вирішити, перш ніж ці роботи-помічники стануть масовим явищем у будинках і квартирах.

Будинки і квартири являють собою складні простори з різним освітленням і предметами різноманітної форми і текстури, а тому роботи не завжди можуть правильно виконувати поставлені завдання.

Також роботи-помічники все ще не дуже добре взаємодіють з такими м'якими предметами, як одяг, а також не завжди справляються з різними побутовими приладами.

Під час написання матеріалу використано джерела: UniX AI, Interesting Engineering.