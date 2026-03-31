"Холодное сердце" уже не то: робот в Диснейленде вышел из строя, дети пришли в ужас (видео)

В новом тематическом парке Диснейленда в Париже, посвященном мультфильму “Холодное сердце”, произошел сбой в работе робота, который является воплощением снеговика Олафа из анимационного шедевра.

В парижском Диснейленде состоялось открытие нового тематического парка "Мир Холодного сердца". Большое количество детей и взрослых, которые являются поклонниками мультфильма "Холодное сердце", решили встретиться с любимыми персонажами, в частности со снеговиком Олафом. Уже на следующий день после открытия нового парка аттракционов робот, изображающий Олафа внезапно сломался, пишет Фокус.

Робот Олаф, высотой около метра, создан таким образом, что очень точно передает внешние черты персонажа мультфильма. Он оснащен искусственным интеллектом и может говорить голосом актера, который озвучивал снеговика в анимационном шедевре 2013 года, созданном Walt Disney Animation Studios.

Но одно из первых выступлений робота Олафа перед публикой пошло не по плану. Робот начал свое выступление, но затем внезапно остановился и рухнул назад. При этом его морковный нос отвалился на глазах у детей, которые с ужасом наблюдали за происходящим.

В отличие от статичных роботов в тематическом парке, робот Олаф может свободно передвигаться и взаимодействовать с посетителями с помощью искусственного интеллекта.

Видеоролик с моментом падения робота Олафа уже набирает популярность в социальных сетях, где его активно обсуждают. На видео видно, что робота окружает много людей, от взрослых до совсем маленьких детей. Видео показывает, как робот, который, казалось, сначала очаровал посетителей парка своими жестами и диалогами, внезапно замирает с широко раскрытыми глазами. Через несколько секунд робот падает назад, что вызывает панические крики посетителей. После этого робота уносят сотрудники парка, а удивленные возгласы сменяются смехом в толпе.

Видео собрало сотни разнообразных комментариев в социальных сетях, например, такие:

"Дайте Олафу чашку кофе, чтобы он снова не заснул";

"Он переутомился, дайте ему отдохнуть";

"Честно говоря, это очень в духе Олафа";

"Олаф понял, что ему придется делать это всю оставшуюся жизнь… и ушел на покой".

Новый тематический парк "Мир Холодного сердца" является одним из многих новых аттракционов, которые появятся в парижском Диснейленде в Париже.

При написании материала использованы источники: Daily Mail.