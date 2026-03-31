"Холодне серце" вже не те: робот у Діснейленді вийшов з ладу, діти жахнулися (відео)

У новому тематичному парку Діснейленду в Парижі, присвяченому мультфільму "Холодне серце", стався збій у роботі робота, який є втіленням сніговика Олафа з анімаційного шедевра.

У паризькому Діснейленді відбулося відкриття нового тематичного парку "Світ Холодного серця". Велика кількість дітей та дорослих, які є шанувальниками мультфільму "Холодне серце", вирішили зустрітися з улюбленими персонажами, зокрема зі сніговиком Олафом. Уже наступного дня після відкриття нового парку атракціонів робот, що зображає Олафа, раптово зламався, пише Фокус.

Робот Олаф, заввишки близько метра, створений таким чином, що дуже точно передає зовнішні риси персонажа мультфільму. Він оснащений штучним інтелектом і може говорити голосом актора, який озвучував сніговика в анімаційному шедеврі 2013 року, створеному Walt Disney Animation Studios.

Але один із перших виступів робота Олафа перед публікою пішов не за планом. Робот почав свій виступ, але потім раптово зупинився і впав назад. При цьому його морквяний ніс відвалився на очах у дітей, які з жахом спостерігали за тим, що відбувається.

На відміну від статичних роботів у тематичному парку, робот Олаф може вільно пересуватися і взаємодіяти з відвідувачами за допомогою штучного інтелекту.

Відеоролик із моментом падіння робота Олафа вже набирає популярності в соціальних мережах, де його активно обговорюють. На відео видно, що робота оточує багато людей, від дорослих до зовсім маленьких дітей. Відео показує, як робот, який, здавалося, спершу зачарував відвідувачів парку своїми жестами і діалогами, раптово завмирає з широко розкритими очима. Через кілька секунд робот падає назад, що викликає панічні крики відвідувачів. Після цього робота забирають співробітники парку, а здивовані вигуки змінюються сміхом у натовпі.

Відео зібрало сотні різноманітних коментарів у соціальних мережах, наприклад, такі:

"Дайте Олафу чашку кави, щоб він знову не заснув";

"Він перевтомився, дайте йому відпочити";

"Чесно кажучи, це дуже в дусі Олафа";

"Олаф зрозумів, що йому доведеться робити це все життя... і пішов на спокій".

Новий тематичний парк "Світ Холодного серця" є одним із багатьох нових атракціонів, які з'являться в паризькому Діснейленді в Парижі.

Як уже писав Фокус, у Китаї робот зі ШІ вийшов з-під контролю і постраждала дитина.

Також Фокус писав про те, що китайський домашній робот з ШІ, який готує їжу і прибирає, приступив до роботи.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail.