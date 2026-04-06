Самая противоречивая реликвия в истории: Туринская плащаница относится ко времени смерти Иисуса

Судебно-медицинский анализ обнаружил на плащанице образцы десятков различных типов пыльцы — они связаны с Иерусалимским регионом и многие из них цветут весной.

Туринская плащаница широко считается самой изученной, обсуждаемой и в то же время противоречивой реликвией в истории человечества. Многие считают, что эта 4,2-метровая льняная ткань с фотографическим негативом распятого человека является погребальной плащаницей Иисуса. Впрочем, скептики считают ее средневековой подделкой, пишет Фокус.

Теперь библеист, доктор Джереми Джонстон обратил внимание на судебно-медицинский анализ ткани, проведенный еще в 1970-х годах, который, как считается, указывает на то, что Туринская плащаница относится к тому же времени года, когда, как считается, Иисус был распят на кресте. В ходе анализа ученые идентифицировали 58 различных типов пыльцы — 38 из них были идентифицированы как виды, связанные с Иерусалимским регионом, многие из которых цветут весной, примерно во время Песаха.

По словам доктора Джонстона, в образцах была обнаружена пыльца ближневосточных растений, причем некоторые из них произрастают только в южном Израиле, западной Иордании и на Синае. Пыль с участка плащаницы, где находились ноги, содержала специфический карбонат кальция из травертинового арагонита, похожий на пыль, взятую из гробницы в Иерусалиме. Ученый также утверждает, что оставшиеся виды пыльцы прослеживают документально подтвержденное путешествие плащаницы за последние 2000 лет и предполагает, что ткань впервые появилась в Иерусалиме, а затем прошла путь через Европу до нынешнего места хранения в Италии.

Эксперты отмечают, что Иисус был распят 3 апреля 33 года до нашей эры — это наиболее установленный факт древнего мира. Дата распятия Христа основана на библейских рассказах, утверждающих, что он умер во время Пасхи, в день перед субботой.

Поскольку исторические записи показывают, что Понтий Пилат, римский наместник, приговоривший Иисуса к смерти, правил Иудеей с 26 по 36 год нашей эры, ученые изучили эти годы. Они обнаружили, что тогда Пасха выпадала на пятницу 7 апреля 30 года нашей эры и 3 апреля 33 года нашей эры, которые сейчас считаются двумя наиболее вероятными датами распятия.

Туринская плащаница относится ко времени смерти Иисуса

Теперь доктор Джонстон утверждает, что пыльца, найденная на плащанице, которая цветет только во время Пасхи (весной) в Иудее, наряду с травертиновым известняком на Туринской плащанице, не оставляет никаких сомнений в подлинности Туринской плащаницы. Исследователи также утверждают, что данные пыльцы указывают на то, что ткань находилась в районе Иерусалима в тот же период, который традиционно связывают с распятием.

Впрочем скептики продолжают настаивать, что более ранние радиоуглеродные исследования датировали часть ткани периодом между 1260 и 1390 годами нашей эры — фактически, спустя столетия после смерти Иисуса.

По словам самого доктора Джонстона, он долгое время считал Туринскую плащаницу средневековой подделкой. Это убеждение основывалось на исследовании 1988 года, датировавшем образец ткани из угла плащаницы периодом между 1260 и 1390 годами нашей эры. Однако теперь эксперт утверждает, что Туринская плащаница фактически является научным доказательством физического воскресения Иисуса Христа.

При написании использовались материалы Daily Mail.