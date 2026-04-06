Найсуперечливіша реліквія в історії: Туринська плащаниця належить до часу смерті Ісуса

Судово-медичний аналіз виявив на плащаниці зразки десятків різних типів пилку — вони пов'язані з Єрусалимським регіоном і багато хто з них цвітуть навесні.

Туринська плащаниця широко вважається найбільш вивченою, обговорюваною і водночас суперечливою реліквією в історії людства. Багато хто вважає, що ця 4,2-метрова лляна тканина з фотографічним негативом розп'ятої людини є поховальною плащаницею Ісуса. Втім, скептики вважають її середньовічною підробкою, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер біблеїст, доктор Джеремі Джонстон звернув увагу на судово-медичний аналіз тканини, проведений ще в 1970-х роках, який, як вважається, вказує на те, що Туринська плащаниця належить до тієї самої пори року, коли, як вважається, Ісуса було розіп'ято на хресті. Під час аналізу вчені ідентифікували 58 різних типів пилку — 38 із них було ідентифіковано як види, пов'язані з Єрусалимським регіоном, багато з яких цвітуть навесні, приблизно під час Песаха.

Відео дня

За словами доктора Джонстона, у зразках було виявлено пилок близькосхідних рослин, причому деякі з них ростуть тільки в південному Ізраїлі, західній Йорданії та на Синаї. Пил із ділянки плащаниці, де були ноги, містив специфічний карбонат кальцію з травертинового арагоніту, схожий на пил, узятий із гробниці в Єрусалимі. Вчений також стверджує, що види пилку, які залишилися, простежують документально підтверджену подорож плащаниці за останні 2000 років і припускає, що тканина вперше з'явилася в Єрусалимі, а потім пройшла шлях через Європу до нинішнього місця зберігання в Італії.

Експерти зазначають, що Ісуса було розіп'ято 3 квітня 33 року до нашої ери — це найбільш встановлений факт стародавнього світу. Дата розп'яття Христа ґрунтується на біблійних оповіданнях, які стверджують, що він помер під час Великодня, у день перед суботою.

Оскільки історичні записи показують, що Понтій Пілат, римський намісник, який засудив Ісуса до смерті, правив Іудеєю з 26 до 36 року нашої ери, вчені вивчили ці роки. Вони виявили, що тоді Великдень припадав на п'ятницю 7 квітня 30 року нашої ери та 3 квітня 33 року нашої ери, які зараз вважаються двома найімовірнішими датами розп'яття.

Туринська плащаниця відноситься до часу смерті Ісуса Фото: гравитация

Тепер доктор Джонстон стверджує, що пилок, знайдений на плащаниці, яка цвіте тільки під час Великодня (навесні) в Юдеї, поряд із травертиновим вапняком на Туринській плащаниці, не залишає жодних сумнівів у справжності Туринської плащаниці. Дослідники також стверджують, що дані пилку вказують на те, що тканина перебувала в районі Єрусалима в той самий період, який традиційно пов'язують із розп'яттям.

Утім скептики продовжують наполягати, що більш ранні радіовуглецеві дослідження датували частину тканини періодом між 1260 і 1390 роками нашої ери — фактично, через століття після смерті Ісуса.

За словами самого доктора Джонстона, він довгий час вважав Туринську плащаницю середньовічною підробкою. Це переконання ґрунтувалося на дослідженні 1988 року, яке датувало зразок тканини з кута плащаниці періодом між 1260 і 1390 роками нашої ери. Однак тепер експерт стверджує, що Туринська плащаниця фактично є науковим доказом фізичного воскресіння Ісуса Христа.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.