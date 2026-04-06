Не могли найти ответ десятилетиями: крупнейший пробел палеонтологической летописи заполнен

Новое открытие заполняет пробел в палеонтологической летописи, который ученые не могли восполнить десятилетиями — исследователи наконец смогли объяснить кембрийский взрыв.

Эдиакарский период — время появления первых животных в палеонтологической летописи, но большинство экземпляров представляли собой простые мягкотелые существа. Затем, 535 миллионов лет назад, такие места, как Берджесс-Шейл, окаменелости Чэнцзян и глубины Большого каньона, демонстрируют внезапное разнообразие жизни, известное как кембрийский взрыв. В этот период, как известно, появились существа с поразительным разнообразием форм тела, пишет Фокус.

Самые ранние идентифицируемые предки позвоночных и пауков относятся к этому времени, наряду со многими формами жизни, которые вскоре вымерли — порой ученые называют эти события эволюционными "экспериментами". Впрочем, некоторые ученые ранее также считали, что эта революция, вероятно, не была такой уж внезапной, как указывали окаменелости. Теперь ученые впервые обнаружили доказательства этой теории.

Открытие было сделано в Цзянчуане в южной китайской провинции Юньнань, где в отложениях возрастом 554–539 миллионов лет содержатся, по-видимому, предки важных кембрийских групп. По словам соавтора исследования Гаоронга Ли, теперь их с коллегами исследование заполняет важный пробел в изучении самых ранних этапов диверсификации животных.

Ученые обнаружили, что наплыв ископаемых, датируемых концом эдиакарского периода, выявил ветви древа жизни, которые, как считалось ранее, появились миллионы лет спустя, в кембрийском периоде. Это открытие, по словам команды, заполняет пробел в палеонтологической летописи, который палеонтологи обсуждали десятилетиями. Более того, новые данные теперь делают кембрийский взрыв менее необъяснимым событием, чем считалось ранее.

Авторы отмечают, что им впервые удалось продемонстрировать, что сложные животные, обычно встречающиеся только в кембрийском периоде, присутствовали в эдиакарском периоде. Данные указывают на то, что они эволюционировали значительно раньше, чем считалось ранее на основе ископаемых свидетельств.

Креационисты часто утверждают об отсутствии "переходных видов" в палеонтологической летописи как доказательство против эволюции. Однако переходные виды не только распространены, но и, как называет соавтор исследования Люк Парри из Оксфордского университета, экосистема Цзянчуаня является "переходным сообществом".

Эти окаменелости являются первыми найденными представителями этих групп эдиакарского периода, многие биологи утверждают, что эти типы должны были бы существовать и в эдиакарский период. Эта уверенность подпитывается сочетанием ископаемых следов, демонстрирующих отпечатки более сложных видов, чем те, которые были идентифицированы ранее, а также молекулярных часов, укзывающих на время последнего общего предка двух видов.

В результате, местонахождение Цзянчуань не только раскрывает природу некоторых из этих ископаемых, но также показывает, что двусторонне-симметричные животные уже были экологически разнообразны и вели разнообразный образ жизни.

Однако команда все же отмечает, что до сих пор неизвестно, что особенного в этом месте и какие именно факторы привели к образованию углеродистых отпечатков. Известно, что эти ископаемые чрезвычайно быстро покрылись осадочными породами, что, вероятно, замедлило скорость разложения. Впрочем, остается неясным, позволило ли что-то редкое для того времени образоваться углеродистым отпечаткам в Цзянчуане, но не в других местах.

При написании использовались материалы Science, IFLScience.