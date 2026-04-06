Не могли знайти відповідь десятиліттями: найбільшу прогалину палеонтологічного літопису заповнено

Нове відкриття заповнює прогалину в палеонтологічному літописі, яку вчені не могли заповнити десятиліттями — дослідники нарешті змогли пояснити кембрійський вибух.

Едіакарський період — час появи перших тварин у палеонтологічному літописі, але більшість екземплярів являли собою прості м'якотілі істоти. Потім, 535 мільйонів років тому, такі місця, як Берджесс-Шейл, скам'янілості Ченцзян і глибини Великого каньйону, демонструють раптове розмаїття життя, відоме як кембрійський вибух. У цей період, як відомо, з'явилися істоти з вражаючою різноманітністю форм тіла, пише Фокус.

Найбільш ранні ідентифіковані предки хребетних і павуків, що ідентифікуються, відносяться до цього часу, поряд із багатьма формами життя, які незабаром вимерли — часом учені називають ці події еволюційними "експериментами". Утім, деякі вчені раніше також вважали, що ця революція, ймовірно, не була такою вже раптовою, як вказували скам'янілості. Тепер учені вперше виявили докази цієї теорії.

Відкриття було зроблено в Цзянчуані в південній китайській провінції Юньнань, де у відкладеннях віком 554-539 мільйонів років містяться, мабуть, предки важливих кембрійських груп. За словами співавтора дослідження Гаоронга Лі, тепер їхнє з колегами дослідження заповнює важливу прогалину у вивченні найбільш ранніх етапів диверсифікації тварин.

Вчені виявили, що наплив копалин, датованих кінцем едіакарського періоду, виявив гілки древа життя, які, як вважали раніше, з'явилися мільйони років по тому, в кембрійському періоді. Це відкриття, за словами команди, заповнює прогалину в палеонтологічному літописі, яку палеонтологи обговорювали десятиліттями. Ба більше, нові дані тепер роблять кембрійський вибух менш незрозумілою подією, ніж вважалося раніше.

Автори зазначають, що їм уперше вдалося продемонструвати, що складні тварини, які зазвичай трапляються тільки в кембрійському періоді, були присутні в едіакарському періоді. Дані вказують на те, що вони еволюціонували значно раніше, ніж вважалося раніше на основі викопних свідчень.

Креаціоністи часто стверджують про відсутність "перехідних видів" у палеонтологічному літописі як доказ проти еволюції. Однак перехідні види не тільки поширені, а й, як називає співавтор дослідження Люк Паррі з Оксфордського університету, екосистема Цзянчуаня є "перехідною спільнотою".

Ці скам'янілості є першими знайденими представниками цих груп едіакарського періоду, багато біологів стверджують, що ці типи мали б існувати і в едіакарський період. Ця впевненість підживлюється поєднанням викопних слідів, що демонструють відбитки складніших видів, ніж ті, що були ідентифіковані раніше, а також молекулярного годинника, що вказує на час останнього спільного предка двох видів.

У результаті, місцезнаходження Цзянчуань не тільки розкриває природу деяких з цих копалин, але також показує, що двосторонньо-симетричні тварини вже були екологічно різноманітними і вели різноманітний спосіб життя.

Однак команда все ж зазначає, що досі невідомо, що особливого в цьому місці та які саме чинники призвели до утворення вуглецевих відбитків. Відомо, що ці викопні надзвичайно швидко вкрилися осадовими породами, що, ймовірно, сповільнило швидкість розкладання. Утім, залишається незрозумілим, чи дозволило щось рідкісне для того часу утворитися вуглецевим відбиткам у Цзянчуані, але не в інших місцях.

Під час написання використовували матеріали Science, IFLScience.