500 млн років тому на Землі мешкала моторошна істота: довгий час ніхто не знав, чим вона харчувалася

Дослідники розповіли про крихітну, моторошнувату доісторичну істоту, чиї харчові звички постійно вислизали від учених. Тепер ми знаємо, чим вона харчувалася.

Кембрійський вибух був дивним часом для життя на Землі. Цей період характеризується дивовижними змінами й зростанням, а багато видів, які існували в той час, врешті-решт стали предками сучасних організмів. Не всі з них вижили, але деякі з представників того часу мали особливо моторошний вигляд — наприклад, Hallucigenia sparsa, пише IFLScience.

За словами вчених, Hallucigenia sparsa належить до групи червоподібних морських істот, відомих як лобоподіани, які жили в кембрійському періоді, близько 500 мільйонів років тому. Водночас Hallucigenia sparsa вважається одним із найвідоміших кембрійських організмів, проте деталі його раціону тривалий час вислизали від учених.

Вважається, що викопне, вивчене командою, ймовірно, є єдиним прямим доказом харчування падлом у Hallucigenia sparsa. Зазначимо, що викопне було знайдено понад 45 років тому, але цей аспект все ще не був офіційно вивчений.

Відомо, що викопні рештки були виявлені вченими в середньокембрійських сланцях Берджесс у кар'єрі Волкотт, гора Стівен, Британська Колумбія. Довжина тіла викопного становила всього від 5 до 30 міліметрів, а на спині розташовувалося сім пар шипів довжиною від 0,8 до 10 міліметрів залежно від розміру особини. У нижній частині тіла було сім пар "серединних" щупалець і три пари коротших щупалець біля голови.

Викопний зразок отримав назву MCZ.IP.102104 і являв собою кілька екземплярів Hallucigenia sparsa, а також ксаніоаска — вимерлого гребневика. П'ять екземплярів H. sparsa, мабуть, перебувають на дні туші гребневика, що вказує на ройову поведінку під час пошуку і поїдання здобичі.

Зрештою вчені змогли відтворити картину життя H. Sparsa, оскільки морфологія її кишківника, відсутність скам'янілого вмісту і химерні ротові органи ускладнюють складання списку раціону виду.

Вченим також вдалося встановити, що тіло гребневика було змінено вже після смерті — зокрема йдеться і про розрив стінки. Вони припускають, що після смерті медуза, ймовірно, осіла на морському дні, де її потім поглинула група з семи особин H. sparsa.

Водночас екземпляри Hallucigenia sparsa не демонстрували жодних ознак пошкоджень. Це вказує на те, що вони були живі до моменту поховання в осадових породах. По суті, скам'янілість являє собою знімок харчової екології та поведінкової взаємодії, датований 500 мільйонами років тому.

Таким чином, учені вважають, що Hallucigenia sparsa, ймовірно, харчувалися желеподібними трупами, висмоктуючи з них рідини. На це вказує те, що в цих дивних істот не було зубів для подрібнення більш жорсткої здобичі, а рідка дієта також пояснює просту структуру кишківника і відсутність травних залоз.

Зазначимо, що в сучасному світі у H. Sparsa немає сучасних аналогів, проте вчені вважають, що сучасні морські павуки, ймовірно, можуть бути відповідним аналогом.

