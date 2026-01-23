500 млн лет назад на Земле обитало жуткое существо: долгое время никто не знал, чем оно питалось

Исследователи рассказали о крошечном, жутковатом доисторическом существе, чьи пищевые привычки постоянно ускользали от ученых. Теперь мы знаем, чем оно питалось.

Кембрийский взрыв был странны временем для жизни на Земле. Этот период характеризуется впечатляющими изменениями и ростом, а многие из существовавших в то время видов в конце концов стали предками современных организмов. Не все из них выжили, но некоторые из представителей того времени выглядели особенно жутко — например, Hallucigenia sparsa, пишет IFLScience.

По словам ученых, Hallucigenia sparsa принадлежит к группе червеобразных морских существ, известных как лобоподианы, которые жили в кембрийском периоде, около 500 миллионов лет тому. В то же время Hallucigenia sparsa считается одним из наиболее известных кембрийских организмов, однако детали его рациона долгое время ускользали от ученых.

Считается, что ископаемое, изученное командой, вероятно, является единственным прямым доказательством питания падалью у Hallucigenia sparsa. Отметим, что ископаемое было найдено более 45 лет назад, но этот аспект все еще не был официально изучен.

Известно, что ископаемые останки были обнаружены учеными в среднекембрийских сланцах Берджесс в карьере Уолкотт, гора Стивен, Британская Колумбия. Длина тела ископаемого составляла всего от 5 до 30 миллиметров, а на спине располагалось семь пар шипов длиной от 0,8 до 10 миллиметров в зависимости от размера особи. В нижней части тела находилось семь пар "срединных" щупалец и три пары более коротких щупалец около головы.

Ископаемый образец получил название MCZ.IP.102104 и представлял собой несколько экземпляров Hallucigenia sparsa, а также ксаниоаска — вымершего гребневика. Пять экземпляров H. sparsa, по-видимому, находятся на дне туши гребневика, что указывает на роевое поведение при поиске и поедании добычи.

В конце концов ученые смогли воссоздать картину жизни H. Sparsa, поскольку морфология ее кишечника, отсутствие окаменелого содержимого и причудливые ротовые органы затрудняют составление списка рациона вида.

Ученым также удалось установить, что тело гребневика было изменено уже после смерти — в том числе речь идет и о разрыве стенки. Они предполагают, что после смерти медуза, вероятно, осела на морском дне, где ее затем поглотила группа из семи особей H. sparsa.

В то же время экземпляры Hallucigenia sparsa не лемонстрировали каких-либо признаков повреждений. Это указывает на то, что они были живы до момента захоронения в осадочных породах. По сути, окаменелость представляет собой снимок пищевой экологии и поведенческого взаимодействия, датируемый 500 миллионами лет назад.

Таким образом, ученые считают, что Hallucigenia sparsa, вероятно, питались желеобразными трупами, высасывая из них жидкости. На это указывает то, что у этих странных существ не было зубов для измельчения более жесткой добычи, а жидкая диета также объясняет простую структуру кишечника и отсутствие пищеварительных желез.

Отметим, что в современном мире у H. Sparsa нет современных аналогов, однако ученые полагают, что современные морские пауки, вероятно, могут быть подходящим аналогом.

