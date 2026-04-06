В зоопарках по всему миру происходит что-то странное: пингвины стареют в разы быстрее

Исследователи обнаружили тревожную закономерность, которая наблюдается в зоопарках по всему миру — беззаботная жизнь морских птиц имеет свою цену.

Недавнее исследование показало, что избалованные пингвины в зоопарках платят высокую цену за возможность спасаться от непогоды и вдоволь наслаждаться рыбой. Результаты показали, что морские птицы в условиях неограниченного доступа к пище живут значительно меньше, чем пингвины в дикой природы, пишет Фокус.

По словам соавтора исследования Селин Ле Боэк, ученого из Научного центра Монако, которая более 20 лет изучает диких королевских пингвинов, они обнаружили, что 15-летние пингвины в зоопарках на самом деле меют тело 20-летнего пингвина в дикой природе. Еще более любопытно то, что в целом пингвины в зоопарках все же живут дольше.

Дело в том, что в зоопарках морские птицы защищены от хищников, антарктических бурь и суровых южных морей. Они также получают бесплатный доступ к рыбным лакомствам и ветеринарной помощи. Однако их рацион питания без ограничений и ограниченная физическая активность приводят к нарушению жизненных ритмов, таких как циркадные циклы и режим сна. Это в свою очередь влияет на клеточный гомеостаз и в конечном итоге способствовать ускоренному старению — характеристика, характерная для западного образа жизни, как считают ученые.

Последствия малоподвижного образа жизни сложно изучать в клинических испытаниях на людях, а потому ученые сосредоточились на том, чтобы изучить королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus). Пингвины — отличный пример, поскольку в социально-экономические условия жизни не менялись на протяжении столетий.

Средняя продолжительность жизни морских птиц составляет до 40 лет, а потому они являются исключительно долгоживущими животными, особенно для своего размера тела. Еще одним фактором является то, что увеличение потребления пищи и снижение уровня активности пингвинов в зоопарках соответствует аналогичным изменениям в поведении человека в современном мире.

В недавнем исследовании международная исследовательская группа под руководством Хельсинского университета проанализировала биологическое старение королевских пингвинов с помощью образцов крови взятых у 64 особей с известным хронологическим возрастом:

34 диких пингвина с острова Поссесьон в Южном океане;

30 пингвинов, родившихся и живущих в зоопарках Цюриха и Лоро-Парка в Испании.

Исследователи определили ускорение эпигенетического старения (EAA) у пингвинов, используя эпигенетические часы. Результаты предполагают наличие расхождения между хронологическим и биологическим возрастом пингвинов, живущих в зоопарках. В дикой природе королевские пингвины могут голодать до 8 недель и демонстрируют невероятную физическую подготовку, преодолевая волны Южного океана во время поисков пищи на расстоянии до 1200 км. Однако в зоопарках в этом нет необходимости, а потому отсутствие сложной окружающей среды, психосоциальный стресс и измененная микробная среда также могут влиять на эпигенетику пингвинов, изменяя экспрессию генов, связанных с потреблением питательных веществ, ростом, гибелью клеток, здоровьем сердца и физической активностью. К слову, эти изменения затрагивают пути, связанные со старением и образом жизни у людей.

На следующем этапе исследования ученые сравнили данные с набором данных по людям со схожими характеристиками. В качестве контраста по старению исследователи использовали один из самых сильных известных факторов, ускоряющих старение: курение. Результаты показали, что модели старения пингвинов, использованные учеными, являются надежными.

Кроме того, исследователи провели анализ выживаемости, включающий почти 1900 диких пингвинов и более 300 обитателей зоопарков. Этот анализ показал медианный возраст выживания пингвинов в дикой природе 13,5 лет в сравнении с примерно 21 годом для особей в зоопарках.

При написании использовались материалы Nature Communications, Science Alert.