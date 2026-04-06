У зоопарках по всьому світу відбувається щось дивне: пінгвіни старіють у рази швидше

Дослідники виявили тривожну закономірність, яка спостерігається в зоопарках по всьому світу — безтурботне життя морських птахів має свою ціну.

Нещодавнє дослідження показало, що розпещені пінгвіни в зоопарках платять високу ціну за можливість рятуватися від негоди і вдосталь насолоджуватися рибою. Результати показали, що морські птахи в умовах необмеженого доступу до їжі живуть значно менше, ніж пінгвіни в дикій природи, пише Фокус.

За словами співавтора дослідження Селін Ле Боек, науковця з Наукового центру Монако, яка понад 20 років вивчає диких королівських пінгвінів, вони виявили, що 15-річні пінгвіни в зоопарках насправді мають тіло 20-річного пінгвіна в дикій природі. Ще більш цікаво те, що загалом пінгвіни в зоопарках все ж живуть довше.

Річ у тім, що в зоопарках морські птахи захищені від хижаків, антарктичних бур і суворих південних морів. Вони також отримують безкоштовний доступ до рибних ласощів і ветеринарної допомоги. Однак їхній раціон харчування без обмежень і обмежена фізична активність призводять до порушення життєвих ритмів, таких як циркадні цикли і режим сну. Це, своєю чергою, впливає на клітинний гомеостаз і зрештою сприятиме прискореному старінню — характеристика, характерна для західного способу життя, як вважають учені.

Наслідки малорухливого способу життя складно вивчати в клінічних випробуваннях на людях, а тому вчені зосередилися на тому, щоб вивчити королівських пінгвінів (Aptenodytes patagonicus). Пінгвіни — чудовий приклад, оскільки їхні соціально-економічні умови життя не змінювалися протягом століть.

Середня тривалість життя морських птахів становить до 40 років, а тому вони є винятково довгоживучими тваринами, особливо для свого розміру тіла. Ще одним фактором є те, що збільшення споживання їжі та зниження рівня активності пінгвінів у зоопарках відповідає аналогічним змінам у поведінці людини в сучасному світі.

У нещодавньому дослідженні міжнародна дослідницька група під керівництвом Гельсінського університету проаналізувала біологічне старіння королівських пінгвінів за допомогою зразків крові, взятих у 64 особин з відомим хронологічним віком:

34 диких пінгвіна з острова Поссесьон у Південному океані;

30 пінгвінів, які народилися і живуть у зоопарках Цюріха і Лоро-Парку в Іспанії.

Дослідники визначили прискорення епігенетичного старіння (EAA) у пінгвінів, використовуючи епігенетичний годинник. Результати припускають наявність розбіжності між хронологічним і біологічним віком пінгвінів, які живуть у зоопарках. У дикій природі королівські пінгвіни можуть голодувати до 8 тижнів і демонструють неймовірну фізичну підготовку, долаючи хвилі Південного океану під час пошуків їжі на відстані до 1200 км. Однак у зоопарках у цьому немає потреби, а тому відсутність складного довкілля, психосоціальний стрес і змінене мікробне середовище також можуть впливати на епігенетику пінгвінів, змінюючи експресію генів, пов'язаних зі споживанням поживних речовин, ростом, загибеллю клітин, здоров'ям серця та фізичною активністю. До слова, ці зміни зачіпають шляхи, пов'язані зі старінням і способом життя у людей.

На наступному етапі дослідження вчені порівняли дані з набором даних щодо людей зі схожими характеристиками. Як контраст зі старіння дослідники використовували один із найсильніших відомих чинників, що прискорюють старіння: куріння. Результати показали, що моделі старіння пінгвінів, використані вченими, є надійними.

Крім того, дослідники провели аналіз виживаності, що включає майже 1900 диких пінгвінів і понад 300 мешканців зоопарків. Цей аналіз показав медіанний вік виживання пінгвінів у дикій природі 13,5 років порівняно з приблизно 21 роком для особин у зоопарках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розкрито новий шлях детоксикації ртуті: вчені підгледіли його в імператорських пінгвінів.

Раніше Фокус писав про те, що королівського пінгвіна помітили за тисячі кілометрів від Антарктики.

Під час написання використовували матеріали Nature Communications, Science Alert.