Следующими могут стать люди: тюлени-убийцы неожиданно начали нападать на дельфинов (фото)

Статистика показывает, что тюлени-убийцы начали нападать на дельфинов в британских водах. Ученые опасаются, что следующими могут стать купающиеся люди.

Тюлени-убийцы начали нападать и поедать дельфинов в британских водах, что вызывает опасения по поводу того, что следующими могут стать люди, отдыхающие на местных пляжах. О недавней волне нападений серых тюленей на морских свиней и дельфинов сообщают эксперты Организации по охране дикой природы по всей Великобритании, пишет Фокус.

Некоторые жестокие нападения были запечатлены на камеру. По словам Дэйва О’Коннора из Wolfhound Adventure Tours и Ирландской и Китовой группы по изучению дельфинов (IWDG), ужасающие кадры показывают, как крупный тюлень сжимает зубами обыкновенного дельфина в Ирландском море у побережья Дублина. Видео было снято еще в январе текущего года.

О’Коннор отмечает, что наблюдал за дельфинами, когда внезапно увидел "сильные брызги". Позже эксперт заметил, как нечто темное схватило млекопитающее — исследователь пришел к выводу, что это, вероятно, нападение серого тюленя.

В то же время, первый предполагаемый случай убийства дельфина серым тюленем был зафиксирован в Уэльсе в прошлом месяце. Эксперты из организации Marine Environmental Monitoring заявили, что у взрослой самки длиной 1,84 м были обнаружены "штопорообразные" травмы, характерные для укусов серых тюленей.

По словам основателя Sea Trust Wales Клиффа Бенсона, эти инциденты, включая два предполагаемых нападения в Девоне, вызвали опасения за безопасность отдыхающих. Эксперты предупреждают, что укусы тюленей настолько травматичны, что могут привести к ампутациям — например, у многих экспертов, работающих с тюленями, отсутствуют пальцы. Дело в том, что бактерии на зубах тюленей настолько сильные, что медикам редко удается спасти конечности.

В прошлом году шотландские ученые обнаружили, что две выброшенные на берег морские свиньи умерли медленной, мучительной смертью от инфекций, вызванных укусами тюленей. Увы, те, кто работают с ранеными животными, также подвержены риску серьезного заболевания, называемого "тюленьий палец", которое может привести к сепсису, если его не лечить.

Эксперты заявили, что у взрослой самки дельфина длиной 1,84 м были обнаружены "штопорообразные" травмы Фото: Marine Environmental Monitoring

По словам доктора Иззи Лэнгли из Отдела исследований морских млекопитающих Сент-Эндрюсского университета, доктора Иззи Лэнгли, сегодня вдоль британского побережья обитает около 120 000 серых тюленей. Увы, появляется все больше свидетельств того, что серые тюлени охотятся на более широкий круг морских млекопитающих, чем считалось ранее.

Эксперты отмечают, что ранее уже было известно об убийстве серыми тюленями других тюленей, включая обыкновенных тюленей. Однако теперь, по словам доктора Лэнгли, у ученых есть доказательства — они получены из прямых наблюдений, а также инцидентов выброса на берег. Данные указывают на то, что такое поведение наблюдается между серыми тюленями и морскими свиньями, а также обыкновенными дельфинами.

В то же время ученые отмечают, что такое поведение необычно для животных и ограничивается определенными особями, а не распространено по всей популяции. Исследователи полагают, что это поведение может включать в себя нападения из засады снизу, при этом дельфины, возможно, не осознают угрозы.

Эксперты отмечают, что сегодня на Британских островах выявлено около двух десятков тюленей, нападающих на дельфинов. Предполагается, что животные могут учиться друг у друга — этот процесс весьма медленный, но ученые опасаются, что поведение будет становиться все более распространенным.

При написаниии использовались материалы Marine Environmental Monitoring, The Telegraph, Daily Mail.