Северный Ледовитый океан прослушивали 10 лет: услышанное встревожило ученых

Раньше Арктика считалась одним из самым тихих мест на планете, но новые данные указывают на то, что ситуация тревожно меняется.

Говоря об Арктике, мы, как правило, представляем себе огромную замерзшую пустошь. Но мы, скорее всего, не задумываемся о шуме. Согласно новому исследованию, подводный звуковой ландшафт сегодня намного громче и разнообразнее, чем предполагали ученые. Открытие поднимает вопросы о том, как мы можем отслеживать и защищать эту уникальную среду, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование ученых основано на подводных звуках, собранных в Кембридж-Бей в канадской Арктике. Ученые обнаружили, что по мере того, как изменение климата ускоряет потерю льда, подводный звуковой ландшафт региона претерпевает изменения — последствия для дикой природы потенциально могут быть серьезными.

Відео дня

По словам ведущего автора исследования, доктора Филиппа Блонделя из Университета Бата в Великобритании, изменение климата в Арктике усиливается более чем в три раза, в результате лед тает быстрее и раньше, а восстанавливается позже. Это делает Арктику более открытой для человеческой деятельности, например, перемещаться судам — но они издают шум, и это не единственный источник шума, присутствующий в океане.

Другими источниками шумового загрязнения считаются снегоходы, самолеты и более мелкие суда. Многие из этих более мелких источников шума невидимы для систем спутникового слежения, а это значит, что их воздействие обычно упускается из виду моделями, которые полагаются только на данные о местоположении судов.

Предыдущие исследования также показали, что арктические виды, такие как киты и тюлени, используют звук для общения, навигации, поиска пищи и избегания опасности. Но по мере увеличения подводного шума в регионе эти жизненно важные аспект жизни животных подвергаются большей нагрузке.

Более того, ученые обнаружили, что один источник звука может мешать, например, киту общаться со своим детенышем, в то время как другой источник на другой частоте может отпугнуть его от ключевых мест кормления. Впрочем, ученые не призывают к полной тишине в Арктике. Вместо этого команда предлагает, чтобы экологическая политика охватывала более широкий диапазон частот.

Напомним, ранее мы писали о том, что 60 лет исследований оказались роковой ошибкой: что на самом деле происходит с Арктикой.

Ранее Фокус писал о том, что 26 лет назад нечто разрушило морской лед в Арктике: что запустило этот критический момент.